Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."

Marko Cindrić upozorio je da su on, njegov sin i otac oboljeli od impetiga te apelirao na roditelje da budu posebno oprezni pri kupanju djece s ogrebotinama i ranama jer je riječ o vrlo zaraznoj bakterijskoj infekciji kože.
Glumac Marko Cindrić na Facebooku je podijelio neugodno iskustvo svoje obitelji i upozorio roditelje na impetigo, vrlo zaraznu bakterijsku infekciju kože koja se, kako navodi, ovog ljeta učestalije pojavljuje tijekom kupanja u moru.3 vijesti o kojima se priča ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? svi ju znate! Zagrebačkom špicom prošla je naša glumica koju je nakon promjene zaštitnog znaka teško prepoznati kakva pozitiva Marijana Mikulić dobila gomilu podrške zbog posljednje objave: ''Imam trudničko tijelo...''
Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su u komentarima podijelili slična iskustva.
Marko Cindrić sa sinom Foto: Goran Sebelic / CROPIX
"Ljudi, ako vam klinci imaju ogrebotine, kraste, ubode ili rane, pripazite kad idete s njima na kupanje u more. Ove godine je opaka situacija s impetigom u plićaku", upozorio je glumac na početku objave.
Otkrio je da infekcija nije zaobišla ni njegovu obitelj te da su posljedice bile ozbiljnije nego što je očekivao.
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"Marlija i mene je razvalilo, a mog oca stvarno opako unazadilo. Marli se tek uz antibiotik izvukao. Ja, kako treniram, očito sam negdje napravio neku ogrebotinu i na mene se ulovilo isto. Također sam završio na antibiotiku i imam rupu od dva centimetra u desnom kvadricepsu. Uopće nije bezopasna bakterija. Jede meso", napisao je Cindrić, kojeg smo gledali među ostalima i u serijama "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav".
Priznao je i da za ovu bolest do nedavno nije ni znao: "Do ovog ljeta nikad nisam čuo za impetigo."
Marko Cindrić - 1 Foto: Facebook
Kako bi upozorio svoje pratitelje, u nastavku objave objasnio je da je impetigo površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) i Streptococcus pyogenes. Riječ je o izrazito zaraznoj bolesti koja se lako prenosi među djecom, članovima obitelji i osobama koje su u bliskom kontaktu, osobito tijekom toplijih mjeseci kada toplina, vlaga i znojenje pogoduju razmnožavanju bakterija. Rizik od zaraze dodatno povećavaju sitne ogrebotine, ubodi kukaca, oguljena koljena i druge manje ozljede kože.
Marko Cindrić - 3 Foto: Facebook
Cindrićev apel posebno je upućen roditeljima male djece, uz poruku da i naizgled bezazlene ranice mogu postati ulazno mjesto za infekciju te da je važno reagirati na vrijeme i, u slučaju sumnje na impetigo, potražiti liječničku pomoć.
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