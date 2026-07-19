Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."

Marko Cindrić upozorio je da su on, njegov sin i otac oboljeli od impetiga te apelirao na roditelje da budu posebno oprezni pri kupanju djece s ogrebotinama i ranama jer je riječ o vrlo zaraznoj bakterijskoj infekciji kože.

Glumac Marko Cindrić na Facebooku je podijelio neugodno iskustvo svoje obitelji i upozorio roditelje na impetigo, vrlo zaraznu bakterijsku infekciju kože koja se, kako navodi, ovog ljeta učestalije pojavljuje tijekom kupanja u moru.

Njegova objava izazvala je brojne reakcije, a mnogi su u komentarima podijelili slična iskustva.

Marko Cindrić sa sinom Foto: Goran Sebelic / CROPIX

"Ljudi, ako vam klinci imaju ogrebotine, kraste, ubode ili rane, pripazite kad idete s njima na kupanje u more. Ove godine je opaka situacija s impetigom u plićaku", upozorio je glumac na početku objave.

Otkrio je da infekcija nije zaobišla ni njegovu obitelj te da su posljedice bile ozbiljnije nego što je očekivao.

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"Marlija i mene je razvalilo, a mog oca stvarno opako unazadilo. Marli se tek uz antibiotik izvukao. Ja, kako treniram, očito sam negdje napravio neku ogrebotinu i na mene se ulovilo isto. Također sam završio na antibiotiku i imam rupu od dva centimetra u desnom kvadricepsu. Uopće nije bezopasna bakterija. Jede meso", napisao je Cindrić, kojeg smo gledali među ostalima i u serijama "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav".

Priznao je i da za ovu bolest do nedavno nije ni znao: "Do ovog ljeta nikad nisam čuo za impetigo."

Marko Cindrić - 1 Foto: Facebook

Kako bi upozorio svoje pratitelje, u nastavku objave objasnio je da je impetigo površinska bakterijska infekcija kože koju najčešće uzrokuju bakterije Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) i Streptococcus pyogenes. Riječ je o izrazito zaraznoj bolesti koja se lako prenosi među djecom, članovima obitelji i osobama koje su u bliskom kontaktu, osobito tijekom toplijih mjeseci kada toplina, vlaga i znojenje pogoduju razmnožavanju bakterija. Rizik od zaraze dodatno povećavaju sitne ogrebotine, ubodi kukaca, oguljena koljena i druge manje ozljede kože.

Marko Cindrić - 3 Foto: Facebook

Cindrićev apel posebno je upućen roditeljima male djece, uz poruku da i naizgled bezazlene ranice mogu postati ulazno mjesto za infekciju te da je važno reagirati na vrijeme i, u slučaju sumnje na impetigo, potražiti liječničku pomoć.

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