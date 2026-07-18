Ruska ljepotica koju prate milijuni snimljena u društvu partnera kojeg rijetko pokazuje

Alla Bruletova ovih dana odmara u Portofinu, gdje su je fotografi snimili u šetnji s dečkom.

Ruska influencerica i model Alla Bruletova ovih dana uživa u odmoru u slikovitom Portofinu, jednom od najpoznatijih talijanskih ljetovališta.

Društvo joj pravi dečko, s kojim je fotografirana u opuštenoj šetnji, daleko od glamuroznih događanja i društvenih mreža na kojima je prati milijunska publika.

Za ležeran izlazak Alla je odabrala svijetloplavi bikini top, traper kratke hlačice i prozračnu košulju, dok je modnu kombinaciju upotpunila šiltericom. Par je djelovao opušteno i zaljubljeno dok su zajedno istraživali ulice ekskluzivne talijanske destinacije.

Alla Bruletova - 3 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

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Alla Bruletova rođena je 15. rujna 1999. godine u Rusiji, a danas živi u Dubaiju, odakle gradi međunarodnu karijeru. Proslavila se kao model, influencerica i kreatorica sadržaja, a najveću popularnost stekla je videima o luksuznom načinu života, modi i skupocjenim automobilima.

Alla Bruletova - 2 Foto: COBRA TEAM / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Na društvenim mrežama prati je nekoliko milijuna ljudi, a surađuje s brojnim svjetskim modnim i beauty brendovima.

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Iako je vrlo aktivna na društvenim mrežama, privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti. S partnerom se tek povremeno pojavljuje u objavama, pa su njihove zajedničke fotografije rijetkost. Upravo zato prizori iz Portofina privukli su dodatnu pozornost, pokazujući influencere u mnogo opuštenijem i svakodnevnom izdanju nego što su njihovi obožavatelji navikli viđati.

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