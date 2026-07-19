Španjolski kralj došao je na finale s cijelom obitelji, rijetko ih se može vidjeti zajedno

Kralj Felipe VI., kraljica Letizia, prijestolonasljednica Leonor i infanta Sofía zajedno su stigli na finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine okupilo je brojne slavne osobe, a posebnu pozornost privukao je dolazak cijele španjolske kraljevske obitelji.

Na stadion MetLife, domu NFL momčadi New York Giants i New York Jets, zajedno su stigli kralj Felipe VI., kraljica Letizia, prijestolonasljednica Leonor i infanta Sofía, što je rijedak prizor jer se obitelj u punom sastavu vrlo rijetko pojavljuje na sportskim događajima.

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Španjolska kraljevska obitelj - 5 Foto: Profimedia

Kralj Felipe VI. i kraljica Letizia stigli su elegantno odjeveni, a društvo su im pravile njihove kćeri Leonor i Sofía, koje su zajedno s roditeljima pratile završni dvoboj za naslov svjetskog prvaka. Upravo je zajednički dolazak cijele obitelji izazvao veliko zanimanje fotografa i okupljenih navijača.

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Španjolsko izaslanstvo predvodio je kralj Felipe VI., a uz kraljevsku obitelj na finale je doputovao i španjolski premijer Pedro Sánchez. Njihova prisutnost još jednom je naglasila važnost utakmice za Španjolsku, čija se reprezentacija borila za naslov svjetskog prvaka.

Španjolska kraljevska obitelj - 1 Foto: Profimedia

Prije početka susreta članovi kraljevske obitelji susreli su se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom. Fotografi su zabilježili njihov srdačan pozdrav i razgovor u VIP loži, gdje su se okupili brojni svjetski političari, sportski dužnosnici i poznate osobe.

Španjolska kraljevska obitelj - 3 Foto: Profimedia

Španjolska kraljevska obitelj - 4 Foto: Profimedia

Dolazak kralja Felipea VI. na utakmice španjolske reprezentacije, pogotovo ako su u velikim završnicama, nije neuobičajen, no činjenica da su mu se ovoga puta pridružile kraljica Letizia te obje kćeri čini ovaj izlazak posebno zapaženim.

Španjolska kraljevska obitelj - 2 Foto: Profimedia

Leonor i Sofía posljednjih godina sve češće sudjeluju u službenim obvezama kraljevske obitelji, ali zajednička pojavljivanja na velikim sportskim događajima i dalje su rijetkost.

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