Španjolski kralj došao je na finale s cijelom obitelji, rijetko ih se može vidjeti zajedno

Kralj Felipe VI., kraljica Letizia, prijestolonasljednica Leonor i infanta Sofía zajedno su stigli na finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine.
Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine okupilo je brojne slavne osobe, a posebnu pozornost privukao je dolazak cijele španjolske kraljevske obitelji.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile ukrala svu pažnju! Zagrebačka špica dobila je novu zvijezdu: Znate li tko je ova atraktivna plavuša? lako se prenosi Naš glumac upozorio na opasnu bakteriju u Jadranu: "Mene je razvalilo, mog oca stvarno unazadilo..."
Na stadion MetLife, domu NFL momčadi New York Giants i New York Jets, zajedno su stigli kralj Felipe VI., kraljica Letizia, prijestolonasljednica Leonor i infanta Sofía, što je rijedak prizor jer se obitelj u punom sastavu vrlo rijetko pojavljuje na sportskim događajima.
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Španjolska kraljevska obitelj - 5 Foto: Profimedia
Kralj Felipe VI. i kraljica Letizia stigli su elegantno odjeveni, a društvo su im pravile njihove kćeri Leonor i Sofía, koje su zajedno s roditeljima pratile završni dvoboj za naslov svjetskog prvaka. Upravo je zajednički dolazak cijele obitelji izazvao veliko zanimanje fotografa i okupljenih navijača.
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Španjolsko izaslanstvo predvodio je kralj Felipe VI., a uz kraljevsku obitelj na finale je doputovao i španjolski premijer Pedro Sánchez. Njihova prisutnost još jednom je naglasila važnost utakmice za Španjolsku, čija se reprezentacija borila za naslov svjetskog prvaka.
Španjolska kraljevska obitelj - 1 Foto: Profimedia
Prije početka susreta članovi kraljevske obitelji susreli su se s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom. Fotografi su zabilježili njihov srdačan pozdrav i razgovor u VIP loži, gdje su se okupili brojni svjetski političari, sportski dužnosnici i poznate osobe.
Španjolska kraljevska obitelj - 3 Foto: Profimedia
Španjolska kraljevska obitelj - 4 Foto: Profimedia
Dolazak kralja Felipea VI. na utakmice španjolske reprezentacije, pogotovo ako su u velikim završnicama, nije neuobičajen, no činjenica da su mu se ovoga puta pridružile kraljica Letizia te obje kćeri čini ovaj izlazak posebno zapaženim.
Španjolska kraljevska obitelj - 2 Foto: Profimedia
Leonor i Sofía posljednjih godina sve češće sudjeluju u službenim obvezama kraljevske obitelji, ali zajednička pojavljivanja na velikim sportskim događajima i dalje su rijetkost.
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