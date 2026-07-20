Ludo slavlje kod Rakitićevih: Supruga i kći skočile u more potpuno obučene!

Raquel Mauri na Instagramu je pokazala kako je slavila pobjedu Španjolske u finalu Svjetskog prvenstva.
Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića, nije skrivala oduševljenje nakon što je Španjolska osvojila naslov svjetskog prvaka. Na Instagramu je podijelila djelić slavljeničke atmosfere, a posebnu pažnju privukli su prizori noćnog kupanja s kćeri Altheom.3 vijesti o kojima se priča vruća atmosfera Uski crni top jedva je izdržao raskošne obline vrckave Lile NAJVEĆE RAZOČARANJE VEČERI? Justina Biebera žestoko su napali zbog ovog poteza u finalu Svjetskog prvenstva slučajan susret Pohvalio se fotkom: Saša Kopljar je imao posebno društvo na odmoru
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Na Instagramovim pričama Raquel je pokazala kako je pratila veliko finale u društvu prijatelja. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka uslijedilo je slavlje u kafiću, gdje su okupljeni zagrljeni plesali i pjevali uz pjesmu "Danza Kuduro" slaveći pobjedu Španjolske nad Argentinom.
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Raquel Mauri na Instagramu - 3 Foto: Raquel Mauri/Instagram
Raquel Mauri na Instagramu - 2 Foto: Raquel Mauri/Instagram
Slavlje se potom preselilo na obalu. Raquel je zajedno s kćeri Altheom otrčala do mora, a njih dvije bez puno razmišljanja uskočile su u more odjevene. Supruga bivšeg hrvatskog reprezentativca nije skidala ni crveni dres Španjolske, dok je Althea u veseloj atmosferi skakala s njom, što je Raquel zabilježila i podijelila s pratiteljima.
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Raquel Mauri na Instagramu - 1 Foto: Raquel Mauri/Instagram
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Inače, Raquel dolazi iz Španjolske, gdje su se ona i naš nogometaš prvotno i upoznali. Osim Althee, Raquel i Ivan zajedno imaju i kći Adaru.
OVDJE pogledajte u kakvu je ljepoticu izrasla starija kći Rakitićevih.
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