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Will Smith pred kamerama Nove TV pohvalio Hrvatsku: ''Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku''

Piše Sara Duvnjak/J.C., Danas @ 21:05 Celebrity komentari
Sara Duvnjak, Will Smith Sara Duvnjak, Will Smith Foto: Nova TV

U Hrvatskoj boravi jedna od najpoznatijih holivudskih zvijezda, glumac Will Smith, ekipa Dnevnika Nove TV uhvatila ga je danas kada je izlazio iz hotela "Esplanade" u Zagrebu.

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