Will Smith pred kamerama Nove TV pohvalio Hrvatsku: ''Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku''

U Hrvatskoj boravi jedna od najpoznatijih holivudskih zvijezda, glumac Will Smith, ekipa Dnevnika Nove TV uhvatila ga je danas kada je izlazio iz hotela "Esplanade" u Zagrebu.

U Hrvatskoj ovih dana boravi jedna od najpoznatijih holivudskih zvijezda, glumac Will Smith.

Na društvenim mrežama objavljena je njegova snimka kako se vozi u Rimčevoj "Neveri", a nakon vožnje Mate Rimac odveo ga je i na večeru. Više pogledajte OVDJE.

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Will Smith i Mate Rimac - 3 Foto: Instagram

Will Smith i Mate Rimac - 1 Foto: Instagram

A naša Sara Duvnjak uspjela je s njim kratko porazgovarati ispred hotela ''Esplanade'' u Zagrebu.

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Na pitanje kako mu se svidjela Hrvatska, odgovorio je:

''Sve je bilo spektakularno, veselim se ponovnom dolasku. Trebao bih se vratiti''.

Will Smith u Hrvatskoj - 3 Foto: Boris Kovacev/Cropix

Kratko je prokomentirao i hrvatsku kuhinju.

''Bila je odlična, hvala vam puno!'', zaključio je ulazeći u automobil.

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Svojim boravkom u Hrvatskoj Will se pohvalio i na Instagramu.

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