Priča dječaka koji će biti budući kralj: Pred očima javnosti postaje naočit nasljednik

Povodom 13. rođendana princa Georgea, princ i princeza od Walesa objavili su njegov novi službeni portret i još jednom nastavili dugogodišnju tradiciju obilježavanja rođendana svoje djece posebnim fotografijama.

Danas puni 13 godina, a iako je tek zakoračio u tinejdžerske dane, princ George već godinama nosi titulu jednog od najpoznatijih dječaka na svijetu. Kao najstariji sin princa Williama i Catherine, princeze od Walesa, te drugi u redu za britansko prijestolje, od rođenja živi pod povećalom javnosti, no njegovi roditelji nastoje mu osigurati što normalnije djetinjstvo.

Povodom njegova 13. rođendana Kensingtonska palača objavila je novi službeni portret na kojem George pozira u tamnom odijelu i bijeloj košulji, uz jednostavnu čestitku.

George Alexander Louis rođen je 22. srpnja 2013. u bolnici St. Mary's u Londonu. Njegovo rođenje izazvalo je golemo zanimanje diljem svijeta, a tisuće ljudi danima su čekale ispred rodilišta kako bi prve ugledale budućeg britanskog kralja. U trenutku rođenja bio je treći u redu za prijestolje, iza djeda Charlesa i oca Williama, a nakon smrti kraljice Elizabete II. i dolaska kralja Charlesa III. na prijestolje postao je drugi u nasljednom redu.

Princ George - 1 Foto: Profimedia

Princ George - 2 Foto: Profimedia

Prve godine života proveo je u Kensingtonskoj palači, a potom se s obitelji preselio u Windsor. Godine 2015. dobio je mlađu sestru, princezu Charlotte, dok je 2018. obitelj postala bogatija za princa Louisa. William i Kate od početka su nastojali zaštititi svoju djecu od pretjerane medijske pozornosti pa se George u javnosti pojavljuje uglavnom na važnim kraljevskim događajima poput božićnih službi, Trooping the Colour, krunidbe kralja Charlesa III. ili Wimbledona.

Princ George - 18 Foto: Profimedia

Princ George - 15 Foto: Profimedia

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Školovanje je započeo u Thomas's Battersea u Londonu, a kasnije je zajedno sa sestrom Charlotte i bratom Louisom prešao u Lambrook School u Berkshireu. Ove jeseni očekuje ga velika životna promjena jer će krenuti u prestižni Eton College, školu koju je pohađao i njegov otac princ William. Taj korak smatra se važnom prekretnicom u njegovu odrastanju i pripremi za buduće kraljevske dužnosti.

Princ George - 4 Foto: Profimedia

Princ William i princ George - 6 Foto: Profimedia

Princ George - 16 Foto: Profimedia

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Iako ga čeka velika odgovornost, njegovi roditelji često ističu kako žele da George prije svega ima sretno i što bezbrižnije djetinjstvo. Zbog toga ga postupno uvode u kraljevske obveze, dajući mu dovoljno prostora za školu, sport, prijatelje i obiteljski život. Posljednjih godina sve češće ga se može vidjeti na javnim događajima, gdje samouvjereno prati roditelje i pokazuje da se polako privikava na ulogu koja ga jednog dana očekuje.

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Kako ulazi u tinejdžerske godine, George ostaje jedan od najpomnije praćenih članova britanske kraljevske obitelji. Svaki njegov javni nastup izaziva veliko zanimanje, no William i Kate i dalje nastoje pronaći ravnotežu između kraljevske tradicije i privatnosti svoje djece, pripremajući najstarijeg sina za dan kada će postati britanski kralj.

Princ George - 4 Foto: Profimedia

Princ George - 2 Foto: Instagram

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