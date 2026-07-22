Sin Dragana Bjelogrlića objavio fotku s popularnom pjevačicom, već neko vrijeme šuška se o ljubavi

Nova zajednička fotografija Sare Jo i Alekseja Bjelogrlića ponovno je potaknula nagađanja da je između popularne pjevačice i mladog glumca riječ o ljubavi koju još uvijek ne žele službeno potvrditi.

Glasine o romansi Sare Jo i Alekseja Bjelogrlića ne jenjavaju već mjesecima, a svaki njihov novi zajednički trenutak na društvenim mrežama izazove veliku pozornost. Ovoga puta mladi glumac na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj pozira zagrljen s popularnom pjevačicom, a oboje nisu skidali osmijeh s lica.

Na fotografiji, snimljenoj tijekom ljetnog druženja, Sara Jo i Aleksej odjeveni su u bijele modne kombinacije te djeluju vrlo opušteno i prisno. Upravo takve objave posljednjih mjeseci dodatno hrane nagađanja da među njima postoji nešto više od prijateljstva.

Sara Jo i Aleksej Bjelogrlić Foto: Instagram

Iako nijedno od njih dvoje još nije javno potvrdilo ljubavnu vezu, zajedničkih fotografija i videa sve je više. Nedavno su tako podijelili i prizore s plaže, na kojima su zajedno uživali u ljetnom odmoru. Objave su stigle upravo u vrijeme kada su pojedini srpski mediji počeli nagađati da je njihovoj navodnoj vezi došao kraj, pa su mnogi pratitelji zaključili da su upravo tim fotografijama najbolje demantirali glasine o prekidu.

Sara Jo - 4 Foto: Instagram

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Njihov odnos srpski mediji prate još od prvih zajedničkih izlazaka u Beogradu. Više su puta zajedno viđeni u restoranima i noćnim izlascima, a prema pisanju tamošnjih medija, nisu skrivali bliskost i nježnosti.

Galerija 20 20 20 20 20

Sara Jo, pravim imenom Sara Jovanović, prije Alekseja bila je pet godina u vezi sa slovenskim plesačem i koreografom Žigom Sotlarom. Mediji su tada pisali kako su razmišljali i o braku, no njihova je ljubavna priča završila prije nekoliko mjeseci. S druge strane, Aleksej je, prema medijskim napisima, prekinuo vezu s manekenkom Jelenom Zloporubović, s kojom se posljednji put u javnosti pojavio početkom godine na premijeri filma "Svadba", u kojem jednu od glavnih uloga tumači njegov otac, proslavljeni glumac i redatelj Dragan Bjelogrlić.

Aleksej Bjelogrlić - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell

Sara Jo - 7 Foto: Sara Jo/Instagram

Sara Jo - 5 Foto: Sara Jo/Instagram

Sara Jo - 2 Foto: Sara Jo/Instagram

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Premda o svom privatnom životu i dalje šute, Sara Jo i Aleksej zajedničkim objavama sve češće daju povoda za nova nagađanja. Njihova najnovija fotografija ponovno je uvjerila mnoge pratitelje da između njih postoji nešto mnogo više od običnog prijateljstva.

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