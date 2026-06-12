Miljenica regije izložila obline na novim fotkama u bikiniju, pozirala je na jahti

Pjevačica Sara Jo uživa u ljetnim danima, a novim fotografijama u bikiniju još jednom je raspametila pratitelje koji nisu ostali ravnodušni na njezine obline i isklesanu figuru.
Srpska pjevačica Sara Jo ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavila niz atraktivnih fotografija s ljetovanja.3 vijesti o kojima se priča "došao je i taj dan!" Objavila video: Pogledajte kako se kći Nives Celzijus sredila za maturalnu večer! emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri rijetko se pojavljuje Tko je supruga Ante Gotovine? Vjenčali su se između dvije vojno-redarstvene akcije
Na novim fotografijama pozira u šarenom bikiniju uz more i surf dasku, dok je u prvom planu njezina vitka linija i isklesana figura.
Sara Jo - 4 Foto: Instagram
Sara Jo - 3 Foto: Instagram
Sara Jo - 2 Foto: Instagram
Uz fotografije je kratko poručila: "A neverending summer", dajući do znanja koliko uživa u ljetnim danima.
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Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja koji nisu štedjeli komplimente na račun njezina izgleda. Mnogi su istaknuli kako Sara izgleda bolje nego ikad, dok su drugi poručili da fotografije izgledaju poput kadrova iz modne kampanje.
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''Saro, lutkice moja'', ''Kako ste postigli ovu zgodnoću, pitam?'', ''Prelijepa'', napisali su joj neki u komentarima.
Sara Jo - 3 Foto: Instagram
Sara Jo - 2 Foto: Instagram
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Kako Sara izgleda bez šminke pogledajte OVDJE.
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