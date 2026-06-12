Miljenica regije izložila obline na novim fotkama u bikiniju, pozirala je na jahti

Pjevačica Sara Jo uživa u ljetnim danima, a novim fotografijama u bikiniju još jednom je raspametila pratitelje koji nisu ostali ravnodušni na njezine obline i isklesanu figuru.

Srpska pjevačica Sara Jo ponovno je privukla veliku pozornost na društvenim mrežama nakon što je objavila niz atraktivnih fotografija s ljetovanja.

Na novim fotografijama pozira u šarenom bikiniju uz more i surf dasku, dok je u prvom planu njezina vitka linija i isklesana figura.

Sara Jo - 4 Foto: Instagram

Sara Jo - 3 Foto: Instagram

Sara Jo - 2 Foto: Instagram

Uz fotografije je kratko poručila: "A neverending summer", dajući do znanja koliko uživa u ljetnim danima.

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Objava je ubrzo prikupila brojne lajkove i komentare oduševljenih pratitelja koji nisu štedjeli komplimente na račun njezina izgleda. Mnogi su istaknuli kako Sara izgleda bolje nego ikad, dok su drugi poručili da fotografije izgledaju poput kadrova iz modne kampanje.

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''Saro, lutkice moja'', ''Kako ste postigli ovu zgodnoću, pitam?'', ''Prelijepa'', napisali su joj neki u komentarima.

Sara Jo - 3 Foto: Instagram

Sara Jo - 2 Foto: Instagram

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Kako Sara izgleda bez šminke pogledajte OVDJE.

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