Misica i njezin dečko poginuli u strašnom potresu, njihova tijela nađena su jedno pored drugog

Tragedija koja je potresla Venezuelu odnijela je živote mlade manekenke Skarlent Rodríguez i njezina dečka Joséa Castra, čija su tijela pronađena nekoliko dana nakon razornih potresa.
Manekenka i pobjednica izbora ljepote ''Miss Grand Orlando 2025'' Skarlent Rodríguez te njezin dečko José Castro poginuli su u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu.3 vijesti o kojima se priča prepun stadion Ovako je počeo Thompsonov koncert u Zaprešiću, prizori govore više od riječi "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem
Skarlent Rodríguez - 5 Foto: Instagram
Njihove obitelji potvrdile su da su njihova tijela pronađena 29. lipnja, četiri dana nakon što su dva snažna potresa pogodila područje u blizini glavnog grada Caracasa. U objavi na zajedničkoj GoFundMe stranici naveli su kako su Skarlent i José pronađeni ''jedno pokraj drugoga'' ispod ruševina.
Skarlent Rodríguez - 2 Foto: Instagram
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Obitelji su zahvalile svima koji su sudjelovali u potrazi, a otkrile su i da je u istoj tragediji život izgubilo još nekoliko članova Joséove obitelji – njegov otac, baka, stric i teta.
Skarlent Rodríguez - 1 Foto: Instagram
Rodríguez, koja je rodom iz Venezuele, radila je u Sjedinjenim Američkim Državama kao model i natjecateljica na izborima ljepote. Prošle godine osvojila je titulu ''Miss Grand Orlando 2025''.
Skarlent Rodríguez - 3 Foto: Instagram
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Njezina iznenadna smrt potresla je obitelj, prijatelje i brojne pratitelje, koji se od mlade manekenke opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama. Mnogi ističu kako će Skarlent ostati zapamćena po osmijehu, toplini i ljubavi prema životu. Službenim priopćenjem oglasili su se i organizatori izbora ''Miss Grand Florida''.
Skarlent Rodríguez - 6 Foto: Instagram
Skarlent Rodríguez - 4 Foto: Instagram
Iza Skarlent Rodríguez ostala je uspješna karijera u usponu, ali i brojni prijatelji, obitelj i obožavatelji koji će je pamtiti po njezinoj vedrini, osmijehu i dobroti.
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