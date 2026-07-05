Misica i njezin dečko poginuli u strašnom potresu, njihova tijela nađena su jedno pored drugog

Tragedija koja je potresla Venezuelu odnijela je živote mlade manekenke Skarlent Rodríguez i njezina dečka Joséa Castra, čija su tijela pronađena nekoliko dana nakon razornih potresa.

Manekenka i pobjednica izbora ljepote ''Miss Grand Orlando 2025'' Skarlent Rodríguez te njezin dečko José Castro poginuli su u razornim potresima koji su prošlog tjedna pogodili Venezuelu.

Skarlent Rodríguez - 5 Foto: Instagram

Njihove obitelji potvrdile su da su njihova tijela pronađena 29. lipnja, četiri dana nakon što su dva snažna potresa pogodila područje u blizini glavnog grada Caracasa. U objavi na zajedničkoj GoFundMe stranici naveli su kako su Skarlent i José pronađeni ''jedno pokraj drugoga'' ispod ruševina.

Skarlent Rodríguez - 2 Foto: Instagram

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Obitelji su zahvalile svima koji su sudjelovali u potrazi, a otkrile su i da je u istoj tragediji život izgubilo još nekoliko članova Joséove obitelji – njegov otac, baka, stric i teta.

Skarlent Rodríguez - 1 Foto: Instagram

Rodríguez, koja je rodom iz Venezuele, radila je u Sjedinjenim Američkim Državama kao model i natjecateljica na izborima ljepote. Prošle godine osvojila je titulu ''Miss Grand Orlando 2025''.

Skarlent Rodríguez - 3 Foto: Instagram

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Njezina iznenadna smrt potresla je obitelj, prijatelje i brojne pratitelje, koji se od mlade manekenke opraštaju dirljivim porukama na društvenim mrežama. Mnogi ističu kako će Skarlent ostati zapamćena po osmijehu, toplini i ljubavi prema životu. Službenim priopćenjem oglasili su se i organizatori izbora ''Miss Grand Florida''.

Skarlent Rodríguez - 6 Foto: Instagram

Skarlent Rodríguez - 4 Foto: Instagram

Iza Skarlent Rodríguez ostala je uspješna karijera u usponu, ali i brojni prijatelji, obitelj i obožavatelji koji će je pamtiti po njezinoj vedrini, osmijehu i dobroti.

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