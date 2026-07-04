Thompson na početku koncerta nije skrivao emocije: "Hipodrom je ostavio trag..."

Marko Perković Thompson otvorio je koncert u Zaprešiću pjesmom "Ustani iz sjene", a potom emotivnim govorom zahvalio publici.

Marko Perković Thompson u subotu navečer održao je svoj veliki koncert u Zaprešiću, kojim se simbolično obilježava godina dana od spektakla na zagrebačkom Hipodromu.

Nakon što su se tijekom poslijepodneva stadion i okolne ulice ispunili tisućama obožavatelja iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva, pjevač je na pozornicu izašao uz pjesmu "Ustani iz sjene", a okupljene odmah pozdravio emotivnim govorom.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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Već na prvim taktovima atmosfera je bila na vrhuncu, a Thompson nije skrivao koliko ga je prizor prepunog stadiona dirnuo. Brojni obožavatelji nosili su hrvatske zastave, pjevali uglas i dočekali ga gromoglasnim pljeskom, dok je on priznao da ga je sve podsjetilo na jedan od najvećih trenutaka njegove karijere.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Hvaljen Isus i Marija. Ne znam koje riječi upotrijebiti, potrebno je iskazati zadovoljstvo. Prelijepo je ovdje u Zaprešiću, puno vas je došlo. Moram priznati kako su me te slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu u Zagrebu", rekao je na samom početku.

Pjevač je potom podsjetio na veliki koncert održan prije godinu dana, istaknuvši koliko mu je taj događaj značio u profesionalnom i osobnom smislu.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

"Prošlo je godinu dana i taj koncert je, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. To je lijepo za osjetiti. Hvala vam još jednom na potpori i što pratite naš rad", poručio je okupljenima.

Njegove riječi publika je nagradila glasnim pljeskom i ovacijama, nakon čega je koncert nastavljen uz njegove najveće hitove.

Večer u Zaprešiću protekla je u snažnoj atmosferi, a već na samom početku bilo je jasno da će ovaj koncert za Thompsona i njegove obožavatelje imati posebno simbolično značenje, kao svojevrsni podsjetnik na prošlogodišnji nastup na Hipodromu.

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