Thompson na početku koncerta nije skrivao emocije: "Hipodrom je ostavio trag..."

Marko Perković Thompson otvorio je koncert u Zaprešiću pjesmom "Ustani iz sjene", a potom emotivnim govorom zahvalio publici.
Marko Perković Thompson u subotu navečer održao je svoj veliki koncert u Zaprešiću, kojim se simbolično obilježava godina dana od spektakla na zagrebačkom Hipodromu.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Nakon što su se tijekom poslijepodneva stadion i okolne ulice ispunili tisućama obožavatelja iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva, pjevač je na pozornicu izašao uz pjesmu "Ustani iz sjene", a okupljene odmah pozdravio emotivnim govorom.
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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Već na prvim taktovima atmosfera je bila na vrhuncu, a Thompson nije skrivao koliko ga je prizor prepunog stadiona dirnuo. Brojni obožavatelji nosili su hrvatske zastave, pjevali uglas i dočekali ga gromoglasnim pljeskom, dok je on priznao da ga je sve podsjetilo na jedan od najvećih trenutaka njegove karijere.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
"Hvaljen Isus i Marija. Ne znam koje riječi upotrijebiti, potrebno je iskazati zadovoljstvo. Prelijepo je ovdje u Zaprešiću, puno vas je došlo. Moram priznati kako su me te slike podsjetile na prošlogodišnji koncert na Hipodromu u Zagrebu", rekao je na samom početku.
Pjevač je potom podsjetio na veliki koncert održan prije godinu dana, istaknuvši koliko mu je taj događaj značio u profesionalnom i osobnom smislu.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 2 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
"Prošlo je godinu dana i taj koncert je, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. To je lijepo za osjetiti. Hvala vam još jednom na potpori i što pratite naš rad", poručio je okupljenima.
Njegove riječi publika je nagradila glasnim pljeskom i ovacijama, nakon čega je koncert nastavljen uz njegove najveće hitove.
Večer u Zaprešiću protekla je u snažnoj atmosferi, a već na samom početku bilo je jasno da će ovaj koncert za Thompsona i njegove obožavatelje imati posebno simbolično značenje, kao svojevrsni podsjetnik na prošlogodišnji nastup na Hipodromu.
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