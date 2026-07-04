Sve je spremno za spektakl: Pogledajte atmosferu sa stadiona uoči Thompsonovog koncerta

Stadion u Zaprešiću uoči početka Thompsonova koncerta gotovo se ispunio tisućama obožavatelja koji su uz hrvatske zastave i pjesmu stvorili spektakularnu atmosferu.

Zaprešić je uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona bio potpuno u znaku glazbenog spektakla.

Satima prije početka nastupa gradski stadion počeo se puniti tisućama posjetitelja, a fotografije pokazuju kako se ispred impresivne pozornice već okupilo more ljudi.

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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Velika produkcija dominira stadionom, a pozornicom se ističu golemi LED ekrani na kojima se prikazuje prepoznatljiv motiv gorućeg mača, dok posljednje pripreme teku uoči početka koncerta. Iz minute u minutu pristizalo je sve više obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva, a mnogi su sa sobom ponijeli hrvatske zastave koje su razvili na tribinama i uz ogradu stadiona.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

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Atmosfera je bila sve užarenija kako se približavao početak koncerta. Posjetitelji su se fotografirali ispred pozornice, pjevaju Thompsonove pjesme i nestrpljivo čekaju trenutak kada će njihov omiljeni glazbenik izaći pred publiku.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Posebno dojmljive prizore stvorio je zalazak sunca iznad stadiona, dok su se tribine i teren gotovo potpuno ispunili. Fotografije pokazuju da će Thompson i ovoga puta nastupiti pred desecima tisuća obožavatelja, a organizatori očekuju da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Sudeći prema prvim prizorima iz Zaprešića, publiku očekuje još jedna večer prepuna emocija, zajedničkog pjevanja i spektakularne atmosfere.

Razgovor Thompsonovog menadžera uoči koncerta za Dnevnik Nove TV pročitajte OVDJE.

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