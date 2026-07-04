Sve je spremno za spektakl: Pogledajte atmosferu sa stadiona uoči Thompsonovog koncerta

Stadion u Zaprešiću uoči početka Thompsonova koncerta gotovo se ispunio tisućama obožavatelja koji su uz hrvatske zastave i pjesmu stvorili spektakularnu atmosferu.
Zaprešić je uoči večerašnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona bio potpuno u znaku glazbenog spektakla.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Satima prije početka nastupa gradski stadion počeo se puniti tisućama posjetitelja, a fotografije pokazuju kako se ispred impresivne pozornice već okupilo more ljudi.
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Koncert Marka Perkovića Thompsona - 1 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Velika produkcija dominira stadionom, a pozornicom se ističu golemi LED ekrani na kojima se prikazuje prepoznatljiv motiv gorućeg mača, dok posljednje pripreme teku uoči početka koncerta. Iz minute u minutu pristizalo je sve više obožavatelja iz Hrvatske i inozemstva, a mnogi su sa sobom ponijeli hrvatske zastave koje su razvili na tribinama i uz ogradu stadiona.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 3 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Atmosfera je bila sve užarenija kako se približavao početak koncerta. Posjetitelji su se fotografirali ispred pozornice, pjevaju Thompsonove pjesme i nestrpljivo čekaju trenutak kada će njihov omiljeni glazbenik izaći pred publiku.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 4 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Posebno dojmljive prizore stvorio je zalazak sunca iznad stadiona, dok su se tribine i teren gotovo potpuno ispunili. Fotografije pokazuju da će Thompson i ovoga puta nastupiti pred desecima tisuća obožavatelja, a organizatori očekuju da će stadion biti ispunjen do posljednjeg mjesta.
Koncert Marka Perkovića Thompsona - 5 Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Sudeći prema prvim prizorima iz Zaprešića, publiku očekuje još jedna večer prepuna emocija, zajedničkog pjevanja i spektakularne atmosfere.
Razgovor Thompsonovog menadžera uoči koncerta za Dnevnik Nove TV pročitajte OVDJE.
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