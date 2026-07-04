Oženio se naš pjevač! Prve snimke s vjenčanja otkrivaju atmosferu za pamćenje

Jure Brkljača oženio se u emotivnoj ceremoniji za svoju dugogodišnju partnericu Luciju.
Pjevač Jure Brkljača uplovio je u bračnu luku, a prve trenutke s vjenčanja s lijepom Lucijom otkrio je njegov otac Mirko, koji je na društvenim mrežama podijelio emotivnu snimku slavlja.3 vijesti o kojima se priča "Ne moram na koncerte" Jakove, konkurencija je stigla! Pogledajte kako je Majin Bloom otpjevao njegov veliki hit jesu li zajedno? Lijepa pjevačica oglasila se prvi put usred glasina o vezi s Jakovom Jozinovićem u 68. godini Preminuo je Zrinko Ogresta, jedan od najistaknutijih hrvatskih redatelja i scenarista
Na videu se može vidjeti nasmijani mladenac u elegantnom tamnoplavom odijelu i mladenka u jednostavnoj, ali efektnoj vjenčanici bez naramenica, dok zajedno stoje okruženi obitelji i prijateljima. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama i pjesmom.
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Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada su uzvanici uglas zapjevali hit Mladena Grdovića i Bepe Matešića "Za ljubav ja dao bi sve". Mladenci nisu skrivali osmijehe, a okupljeni su ih pratili pljeskom i pjesmom, stvarajući prizor koji je oduševio brojne pratitelje na društvenim mrežama.
Jure Brkljača - 2 Foto: Instagram Screenshot
Jure Brkljača - 3 Foto: Instagram Screenshot
Snimka otkriva kako je slavlje proteklo u toploj i opuštenoj atmosferi, uz mnogo zagrljaja, veselja i iskrenih emocija, dok su gosti mobitelima bilježili svaki važan trenutak.
Iako Jure još nije javno podijelio fotografije s vjenčanja, otac Mirko svojim je videom pružio mali uvid u jedan od najvažnijih dana u pjevačevu životu, a čestitke mladencima već se nižu na društvenim mrežama.
Jure Brkljača - 1 Foto: Instagram Screenshot
Sudeći prema objavljenim kadrovima, riječ je o intimnoj i emotivnoj proslavi na kojoj nije nedostajalo ni ljubavi, ni glazbe, ni dobre atmosfere – baš onako kako priliči jednom glazbeniku.
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