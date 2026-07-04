Oženio se naš pjevač! Prve snimke s vjenčanja otkrivaju atmosferu za pamćenje

Jure Brkljača oženio se u emotivnoj ceremoniji za svoju dugogodišnju partnericu Luciju.

Pjevač Jure Brkljača uplovio je u bračnu luku, a prve trenutke s vjenčanja s lijepom Lucijom otkrio je njegov otac Mirko, koji je na društvenim mrežama podijelio emotivnu snimku slavlja.

Na videu se može vidjeti nasmijani mladenac u elegantnom tamnoplavom odijelu i mladenka u jednostavnoj, ali efektnoj vjenčanici bez naramenica, dok zajedno stoje okruženi obitelji i prijateljima. Atmosfera je od samog početka bila ispunjena emocijama i pjesmom.

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Posebno dirljiv trenutak dogodio se kada su uzvanici uglas zapjevali hit Mladena Grdovića i Bepe Matešića "Za ljubav ja dao bi sve". Mladenci nisu skrivali osmijehe, a okupljeni su ih pratili pljeskom i pjesmom, stvarajući prizor koji je oduševio brojne pratitelje na društvenim mrežama.

Jure Brkljača - 2 Foto: Instagram Screenshot

Jure Brkljača - 3 Foto: Instagram Screenshot

Snimka otkriva kako je slavlje proteklo u toploj i opuštenoj atmosferi, uz mnogo zagrljaja, veselja i iskrenih emocija, dok su gosti mobitelima bilježili svaki važan trenutak.

Iako Jure još nije javno podijelio fotografije s vjenčanja, otac Mirko svojim je videom pružio mali uvid u jedan od najvažnijih dana u pjevačevu životu, a čestitke mladencima već se nižu na društvenim mrežama.

Jure Brkljača - 1 Foto: Instagram Screenshot

Sudeći prema objavljenim kadrovima, riječ je o intimnoj i emotivnoj proslavi na kojoj nije nedostajalo ni ljubavi, ni glazbe, ni dobre atmosfere – baš onako kako priliči jednom glazbeniku.

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