Sjećate se nestašnog Marka iz "Najboljih godina"? Danas je zgodan mladić s karijerom izvan kamera!

Karlo Ferenčak stekao je prepoznatljivost u seriji "Najbolje godine" još kao dječak, a danas se posvetio ugostiteljstvu.

U hrvatskoj seriji "Najbolje godine", koja se emitirala od 2009. do 2011. godine na Novoj TV, Karlo Ferenčak tumačio je ulogu Marka Lovrića.

Obožavatelji spomenute serije i danas se sjećaju Marka kao znatiželjnog i vedrog tinejdžera, koji se često nalazio u središtu obiteljskih i prijateljskih zgoda.

No Karlo se nakon glumačke karijere posvetio ugostiteljstvu, posebno miksologiji.

S 19 godina preuzeo je vođenje bara u u jednom zagrebačkom restoranu, poznatom po Michelinovoj zvjezdici.

Tijekom rada ondje Ferenčak je stekao reputaciju jednog od najtalentiranijih hrvatskih barmena, poznatog po kreativnim i personaliziranim koktelima. Njegova strast prema začinima i čajevima odražavala se u inovativnim pićima koja je stvarao, često u skladu s aktualnim jelovnikom restorana.

U svibnju 2024. godine Ferenčak je napustio poziciju voditelja bara kako bi se posvetio novim projektima, uključujući otvaranje pekarnica i barova.

U rujnu iste godine, zajedno s Markom Markotom, preuzeo je prostor bivšeg lokala Cogito Coffee Roasters kod Kvaternikova trga u Zagrebu te ga preimenovao u Urania Bar.

