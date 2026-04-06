Sjećate se nestašnog Marka iz "Najboljih godina"? Danas je zgodan mladić s karijerom izvan kamera!

Karlo Ferenčak stekao je prepoznatljivost u seriji "Najbolje godine" još kao dječak, a danas se posvetio ugostiteljstvu.
U hrvatskoj seriji "Najbolje godine", koja se emitirala od 2009. do 2011. godine na Novoj TV, Karlo Ferenčak tumačio je ulogu Marka Lovrića.
Obožavatelji spomenute serije i danas se sjećaju Marka kao znatiželjnog i vedrog tinejdžera, koji se često nalazio u središtu obiteljskih i prijateljskih zgoda.
No Karlo se nakon glumačke karijere posvetio ugostiteljstvu, posebno miksologiji.
S 19 godina preuzeo je vođenje bara u u jednom zagrebačkom restoranu, poznatom po Michelinovoj zvjezdici.
Pogledaji ovo Celebrity Francuski, Celine Dion i ogroman izazov u showu Nove TV: ''Glas ti je Bogom dan!''
Tijekom rada ondje Ferenčak je stekao reputaciju jednog od najtalentiranijih hrvatskih barmena, poznatog po kreativnim i personaliziranim koktelima. Njegova strast prema začinima i čajevima odražavala se u inovativnim pićima koja je stvarao, često u skladu s aktualnim jelovnikom restorana.
U svibnju 2024. godine Ferenčak je napustio poziciju voditelja bara kako bi se posvetio novim projektima, uključujući otvaranje pekarnica i barova.
U rujnu iste godine, zajedno s Markom Markotom, preuzeo je prostor bivšeg lokala Cogito Coffee Roasters kod Kvaternikova trga u Zagrebu te ga preimenovao u Urania Bar.
Pogledaji ovo Celebrity Mladen Grdović zabrinuo obožavatelje fotografijom iz bolnice: "Toliko sam ostario..."
OVDJE možete pogledati nešto više o vrckavim blizankama koje su tumačile uloge Tene i Lene u "Najboljim godinama".
Glumica koja je utjelovila upečatljivu Sašku s ožiljkom u istoimenoj seriji danas izgleda potpuno drukčije i živi u drvenoj kućici izvan urbane sredine. Više o tome pisali smo OVDJE.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Na ovaj je način kralj Charles prekršio protokol i pokazao koliko je blizak s unukom Charlotte!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Praznici na drugačiji način: Eva Longoria u tanga-badiću uživala na plaži s najbližima
Pogledaji ovo Celebrity Preslatko! Meghan Markle podijelila što su ona i princ Harry radili s djecom za Uskrs