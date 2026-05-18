Gdje je danas zavodnik iz telenovela za kojim su ludjele Hrvatice? Ima 45 godina

Mnoge gledateljice pamte ga kao šarmantnog Nicolása iz telenovele Oluja u raju, koja je svojedobno bila veliki hit na Novoj TV. Danas Erick Elías ima 45 godina, ulogu u novoj seriji i milijune obožavateljica koje i dalje prate svaki njegov korak.

Mnoge gledateljice i danas se dobro sjećaju Nicolása iz popularne meksičke telenovele ''Oluja u raju'', koja se 2007. godine prikazivala na Novoj TV i bila jedna od omiljenih serija tog vremena.

Upravo tom ulogom meksički glumac Erick Elías osvojio je publiku diljem svijeta, a mnogi ga i danas pamte kao jednog od najvećih zavodnika iz zlatnog doba telenovela.

Erick Elías Foto: Screenshot

Ovaj meksički ljepotan rođen je 23. lipnja 1980. godine u Guadalajari, a njegovi roditelji bili su uspješni arhitekti.Još od mladosti pokazivao je interes za umjetnost pa se posvetio glumi, glazbi, plesu i modelingu. Na televiziji se počeo pojavljivati početkom 2000-ih, a prvu veliku glavnu ulogu dobio je upravo 2007. godine u telenoveli Oluja u raju (Tormenta en el paraíso), gdje je glumio uz Saru Maldonado.

Erick Elías Foto: Instagram

Nakon velikog uspjeha nastavio je nizati uloge u popularnim meksičkim serijama i sapunicama pa je tako 2010. glumio u telenoveli ''Niña de mi Corazón'' uz Paulinu Goto, dok je 2014. ostvario zapaženu ulogu i u seriji ''Boja strasti'' s Esmeraldom Pimentel. Osim televizijskih projekata, okušao se i u sinkronizaciji te filmskim projektima.

Erick Elías Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Snimila je veliki hit s Bregovićem, a onda preminula u okolnostima koje izazivaju jezu

Osim uspješne karijere, Erick je pažnju javnosti godinama privlačio i privatnim životom. S stilisticom Karlom Guindi vjenčao se 2008. godine, a zajedno imaju dvije kćeri – Penelope i Oliviju. Iako obiteljsku svakodnevicu rijetko pokazuje u javnosti, poznato je da mu je upravo obitelj jedan od najvažnijih dijelova života.

Danas ima 45 godina, a brojni obožavatelji slažu se da je ostario poput vina. Posljednjih tjedana ponovno je privukao pažnju zahvaljujući novoj seriji ''Between Father and Son''.

Erick Elías Foto: Profimedia

Erick Elías Foto: Instagram

Erick Elías Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Najslađi obožavatelj lelekica! Maja Šuput pokazala Bloomovo eurovizijsko izdanje

Vrlo je aktivan i na Instagramu, gdje ga prati više od 1,6 milijuna ljudi. Sa svojim pratiteljima često dijeli fotografije sa snimanja, putovanja, treninga i privatnih trenutaka, a komplimenti na njegov račun ne prestaju ni nakon svih ovih godina.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.



1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Zanimljivosti Tko je ljepotica s kojom je Filip Zubčić uplovio u bračnu luku?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Gotovo gola Sydney Sweeney s pitonom oko tijela izazvala buru nakon nove epizode hit-serije

Pogledaji ovo Celebrity Nevjerojatno! Ulaznicu za koncert Jakova Jozinovića čekalo gotovo 44 tisuće ljudi