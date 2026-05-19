Nekadašnja holivudska ljepotica snimljena u javnosti nakon godinu dana: Mnogi žale zbog onoga što si je napravila

Lara Flynn Boyle, nekoć zvijezda devedesetih, ponovno je viđena u javnosti nakon gotovo godinu dana.

Lara Flynn Boyle, nekada jedna od najpoznatijih televizijskih glumica devedesetih, ovih je dana ponovno privukla pažnju javnosti nakon što je fotografirana tijekom rijetkog izlaska u Los Angelesu.

Zvijezda kultnih serija "Twin Peaks" i "Pravda za sve" viđena je u opuštenoj šetnji sa svojim 12-godišnjim psom Shrimpom, prvi put nakon gotovo godinu dana, a njezin povratak pred fotografe odmah je izazvao nostalgiju među obožavateljima.

Danas 56-godišnjakinja, odabrala je ležernu kombinaciju – sivu majicu s natpisom Irish, bijele traperice i velike sunčane naočale, dok je tijekom šetnje pušila cigaretu. Uz nju nije bio njezin suprug Donald Ray Thomas, investitor za nekretnine s kojim dio vremena živi i u Teksasu.

Rođena je 24. ožujka 1970. godine u Davenportu u američkoj saveznoj državi Iowi. Odrastala je uz majku Sally Boyle, koja ju je odmalena poticala na umjetnost i kreativnost. Još kao djevojčica pokazivala je veliki interes za glumu, a tijekom tinejdžerskih godina preselila se u Chicago gdje je počela pohađati glumačke radionice i odlaziti na audicije.

Njezina karijera krenula je krajem osamdesetih kada je počela dobivati manje televizijske i filmske uloge, no pravi proboj dogodio se početkom devedesetih.

Svjetsku slavu Lara Flynn Boyle stekla je ulogom Donne Hayward u kultnoj seriji "Twin Peaks" Davida Lyncha i Marka Frosta. Serija je vrlo brzo postala televizijski fenomen, a Lara jedno od najprepoznatljivijih lica tadašnje televizijske scene.

Nakon uspjeha "Twin Peaksa" nizale su se filmske i televizijske ponude pa je glumila u naslovima poput "Wayne's World", "Threesome", "Happiness" i "Men in Black II". Veliku popularnost stekla je i ulogom Helen Gamble u pravnoj drami "Pravda za sve", za koju je bila nominirana za Emmy.

Publika ju je pamtila po specifičnoj ljepoti, pjegicama i misterioznom izgledu, a tijekom devedesetih često se nalazila na listama najpoželjnijih žena Hollywooda.

Osim po glumačkoj karijeri, Lara Flynn Boyle često je punila tabloide i zbog privatnog života. Bila je u vezi s kolegom iz "Twin Peaksa" Kyleom MacLachlanom, komičarem Davidom Spadeom, a najveću pažnju izazvala je njezina romansa s legendarnim Jackom Nicholsonom, koji je od nje bio stariji čak 33 godine. Njihova veza krajem devedesetih bila je jedna od najpraćenijih u Hollywoodu, a zajedno su često punili naslovnice zbog burnog odnosa i noćnog života.

Godinama su mediji pratili i promjene u njezinu izgledu, posebno nakon estetskih zahvata zbog kojih je često bila meta komentara i kritika javnosti. Upravo su rasprave o njezinu licu i operacijama postale jedna od najvećih tema tabloida tijekom 2000-ih.

Iako je nekoć bila velika televizijska zvijezda, Flynn Boyle posljednjih godina gotovo je potpuno nestala iz javnosti i glumačkog svijeta. Njezina karijera postupno je usporila nakon sredine 2000-ih, a sama je priznala kako Hollywood teško prihvaća starenje glumica.

"Nije krivnja Hollywooda. Svi smo mi krivi. I ja također. Volim gledati lijepe ljude na ekranu", izjavila je prije dvije godine, dodavši i kako ne voli gledati samu sebe na ekranu te da joj je s godinama sve više odgovarala privatnost umjesto života pod reflektorima.

Posljednju filmsku ulogu ostvarila je 2024. godine u filmu "Mother, Couch", no film nije ostvario veći uspjeh.

Danas živi povučenim životom daleko od Hollywooda i javnih događanja. Rijetko daje intervjue i gotovo se nikada ne pojavljuje na crvenim tepisima, zbog čega svaki njezin izlazak izazove veliku pažnju medija.

Iako više nije dio glamurozne hollywoodske scene kao nekada, obožavatelji je i dalje pamte kao jednu od najposebnijih televizijskih glumica devedesetih i zaštitno lice kultnog "Twin Peaksa".

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.