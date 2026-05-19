Dosad neviđene fotografije Meghan i Harryja s vjenčanja ganule su javnost, no jedan detalj mnogi su uočili

Meghan Markle obilježila je osmu godišnjicu braka s princem Harryjem emotivnom objavom na Instagramu, gdje je po prvi put podijelila niz dosad neviđenih fotografija s njihovog kraljevskog vjenčanja održanog 2018. godine.

Vojvotkinja od Sussexa objavila je dvije galerije fotografija uz kratku poruku, izazvavši veliki interes javnosti i medija diljem svijeta.

"Prije osam godina na današnji dan…", napisala je u opisima.

Među fotografijama našli su se intimni trenuci s večernjeg prijema u Frogmore Houseu, uključujući njihov prvi ples i romantične poljupce, ali i prizori iza kulisa ceremonije u kapeli svetog Juraja u dvorcu Windsor. Posebnu pažnju privukle su upravo fotografije koje do sada nikada nisu bile objavljene u javnosti.

Na nekima od njih Meghan i Harry razmjenjuju nježnosti nakon ceremonije, dok se na drugima može vidjeti kako poziraju za službene vjenčane portrete. Objavljene su i fotografije Harryjeve zdravice tijekom svadbene večere, dok Meghan u elegantnoj Givenchyjevoj vjenčanici ponosno promatra svog supruga.

Iako je njihovo vjenčanje 19. svibnja 2018. pratilo gotovo dvije milijarde ljudi diljem svijeta te okupilo brojne slavne goste poput Oprah Winfrey, Georgea Clooneyja, Davida Beckhama i Eltona Johna, zanimljivo je da članovi kraljevske obitelji gotovo uopće nisu prikazani na novim fotografijama.

Osim kratkog kadra kralja Charlesa, koji je Meghan dopratio do oltara nakon što njezin otac Thomas Markle nije mogao prisustvovati ceremoniji zbog zdravstvenih problema, princ William, Kate Middleton i ostali članovi obitelji nisu se pojavili u objavljenim galerijama.

Upravo je Meghanin odnos s kraljevskom obitelji posljednjih godina jedna od najpraćenijih tema britanskih medija, posebno nakon što su ona i Harry 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Montecito u Kaliforniji sa svoje dvoje djece, Archiejem i Lilibet.

Njihovo vjenčanje i danas se smatra jednim od najgledanijih i najkomentiranijih kraljevskih događaja modernog doba, no iza glamura i bajkovite atmosfere skrivale su se i brojne kontroverze. Godinama se pisalo o sukobima oko haljina djeveruša, Meghaninom odnosu s Kate Middleton te napetostima unutar kraljevske obitelji koje su navodno počele upravo uoči vjenčanja.

Ipak, Meghan je sada odlučila fokus staviti na emotivne uspomene i ljubavnu priču s Harryjem, koja je i dalje snažna, desetljeće od prvog susreta.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.