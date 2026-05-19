Kraj jedne ere: Bend iza planetarnog hita devedesetih zauvijek se oprostio od publike

Dansko-norveški bend Aqua, poznat po hit "Barbie Girl", objavio je kraj glazbenog djelovanja poslije tri desetljeća.

Jedan od najpoznatijih eurodance bendova devedesetih, Aqua, službeno je objavio kraj svoje koncertne karijere nakon gotovo 30 godina na sceni.

Dansko-norveški sastav koji je obilježio jednu glazbenu eru hitom "Barbie Girl" emotivnom se objavom oprostio od publike, poručivši kako je došlo vrijeme da zatvore jedno veliko poglavlje svojih života.

Galerija 3 3 3 3 3

Aqua - 3 Foto: Profimedia

Aqua - 3 Foto: Profimedia

Kako piše Billboard, Aqua je osnovana 1995. godine u Kopenhagenu, a originalnu postavu činili su Lene Nystrøm, René Dif, Søren Rasted i Claus Norreen. Bend je nastao gotovo slučajno nakon što su članovi zajedno radili na soundtracku za jedan danski film, a vrlo brzo shvatili su da imaju jedinstvenu kemiju i prepoznatljiv zvuk.

Njihova kombinacija eurodance ritmova, zaraznih refrena, humora i pomalo karikaturalnog vizualnog identiteta brzo ih je izdvojila na europskoj glazbenoj sceni. U vremenu kada su dance i pop dominirali klubovima i televizijom, Aqua je postala globalni fenomen.

Svjetsku slavu donijela im je pjesma "Barbie Girl", objavljena 1997. godine kao treći singl s debitantskog albuma "Aquarium". Pjesma inspirirana lutkama Barbie i Ken pretvorila se u jedan od najvećih pop hitova desetljeća.

Aqua - 5 Foto: Profimedia

Zarazni refren, humoristični dijalozi između Lene i Renéa te upečatljiv spot učinili su pjesmu planetarnim fenomenom. "Barbie Girl" osvojila je vrhove ljestvica diljem Europe i stigla do sedmog mjesta ljestvice Billboard Hot 100 u SAD-u.

Ipak, pjesma je izazvala i veliki skandal. Tvrtka Mattel, proizvođač Barbie lutke, tužila je bend tvrdeći da pjesma narušava ugled njihova brenda. Sud je 2002. odbacio tužbu, a sudac je u presudi slavno poručio objema stranama da se opuste.

Ironično, godinama kasnije Aqua je surađivala upravo s Mattelom tijekom promotivnih kampanja vezanih uz Barbie.

Pogledaji ovo Celebrity Potresna tragedija u Drnišu odjeknula je i kod Blanke Vlašić: "Daj im snagu..."

Iako ih mnogi najviše pamte po "Barbie Girl", Aqua je tijekom karijere imala niz velikih hitova koji su obilježili eurodance eru. Pjesme poput "Doctor Jones", "Turn Back Time", "My Oh My", "Cartoon Heroes" i "Around the World" redovito su dominirale europskim glazbenim kanalima i radijskim postajama krajem devedesetih i početkom 2000-ih.

Aqua - 3 Foto: Profimedia

Aqua - 2 Foto: Profimedia

Posebno se izdvojila balada "Turn Back Time", koja je pokazala ozbiljniju i emotivniju stranu benda te postala jedan od njihovih najcjenjenijih singlova.

Aqua se tijekom godina više puta vraćala na scenu nakon prekida rada, a jedan od zapaženijih trenutaka dogodio se 2001. godine kada su nastupili kao gosti na Eurosongu održanom u Kopenhagenu. Njihov nastup tada je izazvao veliko oduševljenje publike i dodatno potvrdio status jednog od najvažnijih skandinavskih pop bendova.

Nakon prvog raspada 2001. godine bend se ponovno okupio 2007., a 2011. objavili su album Megalomania, koji je ujedno ostao njihov posljednji studijski album.

Posljednjih godina Aqua je ponovno doživjela veliki povratak u mainstream zahvaljujući filmu "Barbie" redateljice Grete Gerwig. Nicki Minaj i Ice Spice 2023. godine semplirale su "Barbie Girl" u pjesmi "Barbie World", koja je postala veliki hit i vratila originalnu pjesmu na britanske top ljestvice prvi put nakon 25 godina.

Nova generacija tako je ponovno otkrila Aquu, a društvene mreže preplavili su videi i nostalgija za glazbom devedesetih.

U emotivnoj objavi članovi benda poručili su kako žele završiti priču dok su uspomene još uvijek snažne i dok među njima postoji ljubav prema glazbi i zajedničkoj povijesti.

"Nakon mnogo nevjerojatnih godina odlučili smo zatvoriti poglavlje AQUA-e kao koncertnog benda. AQUA je bila ogroman dio naših života i zajedno smo imali priliku doživjeti više nego što smo se ikada usudili sanjati. Putovali smo svijetom nebrojeno puta, upoznali toliko divnih ljudi, pjevali zajedno s milijunima vas i podijelili uspomene koje ćemo zauvijek nositi sa sobom.", napisali su članovi benda u zajedničkoj izjavi. "Kada ste zajedno toliko dugo, naučite i kada je vrijeme zaštititi ono što ste zajedno stvorili. Za nas se ovo čini kao pravi trenutak za oproštaj, dok su uspomene još uvijek snažne i dok ljubav prema glazbi, priči i jednih prema drugima ostaje netaknuta. Od srca hvala svima koji su bili dio ovog putovanja tijekom proteklih 30 godina. Hvala vam na ljubavi, energiji, podršci i svim trenucima koje smo zajedno podijelili. Od sada pa nadalje – samo ljubav i zahvalnost."

Njihov posljednji koncert održan je u studenom 2025. godine na Shillong Cherry Blossom Festivalu u Indiji, čime je službeno završila jedna od najuspješnijih europskih pop priča devedesetih.

Iako Aqua odlazi s pozornice, pjesme poput "Barbie Girl" i dalje ostaju simbol jedne generacije i glazbenog razdoblja koje je obilježilo milijune ljudi diljem svijeta.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu. Cijeli podcast pogledajte u nastavku.

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Komentari na Nives Celzijus bez grudnjaka u mini haljini govore sve: ''Ovo nisu istine...''

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Lidija Bačić pozirala u grudnjaku i gaćicama: ''Osjećam se odlično u svom tijelu!''

Pogledaji ovo Celebrity Amerikanac iz Supertalenta napokon završio projekt koji je pratio cijeli internet!

Pogledaji ovo Celebrity Kći Rakitića i Raquel primila sakrament prve pričesti, ponosna Španjolka objavila je fotke!

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.