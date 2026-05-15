Kakva nostalgija! Tereza Kesovija prisjetila se svog legendarnog nastupa na Eurosongu

Tereza Kesovija prisjetila se svog legendarnog eurovizijskog nastupa iz 1972. godine.

Glazbena diva Tereza Kesovija probudila je nostalgiju među svojim pratiteljima objavivši video svog nastupa na Eurosongu 1972. godine, uz kratki, ali znakovit opis: "Ovako se to radilo nekada…".

Na snimci se može vidjeti legendarni nastup s pjesmom "Muzika i ti", kojom je predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Eurosongu u Edinburghu. Tereza je te godine osvojila deveto mjesto i ostala upamćena kao jedna od najkarizmatičnijih predstavnica prostora bivše Jugoslavije.

No njezin eurovizijski put počeo je puno ranije. Još 1966. godine Tereza je nastupila na Eurosongu kao predstavnica Monaka s pjesmom "Bien plus fort". Zanimljivo, bila je prva izvođačica koja nije iz Francuske, a predstavljala je Monako na tom natjecanju.

Iako je tada završila na posljednjem mjestu bez osvojenih bodova, taj nastup ostao je važan dio njezine međunarodne karijere. Tereza je tada već gradila uspješnu glazbenu priču u Francuskoj, gdje je stekla veliku popularnost, a podržavala ju je i princeza Grace Kelly, koja je navodno bila njezina velika obožavateljica.

"To je ona, ona je pobjednica i gotovo. Poslije sam ju došla prozdraviti i rekla je - od danas sam ja vaš prijatelj, ako me ikada zatrebate molim vas javite mi se", izjavila je Tereza za IN magazin prije nekoliko godina o pokojnoj kneginji, koja je osobno presjedavala žirijem i odabrala našu glazbenu divu, iako je njezin suprug Rainier preferirao francusku pjevačicu Isabelle.

Godinama kasnije Kesovija je govorila kako joj je Eurosong donio veliko iskustvo i otvorio vrata međunarodne scene, posebno u Francuskoj, gdje je nakon toga ostvarila zavidnu karijeru i nastupala u prestižnim dvoranama poput pariške Olympije i londonskog Royal Albert Halla.

Posebno mjesto u njezinoj karijeri ipak ima nastup iz 1972. godine. Pjesma "Muzika i ti" ostala je jedna od najpoznatijih jugoslavenskih eurovizijskih pjesama, a Terezin elegantni stil i snažna interpretacija i danas se smatraju simbolom nekadašnjeg Eurosonga.

Upravo zato njezina objava izazvala je brojne reakcije fanova koji su se prisjetili vremena kada su, kako mnogi komentiraju, "na Eurosongu bili važni glas, emocija i interpretacija".

Kesovija tijekom karijere je često isticala kako joj je glazba uvijek bila važnija od samog natjecanja, a svojim dvama nastupima ostavila je neizbrisiv trag u eurovizijskoj povijesti Hrvatske i Europe.

