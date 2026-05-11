Sjećate se Dine? Ovih dana viđen je u Hrvatskoj, evo koliko se promijenio od serije

Sarajevski glumac Milan Pavlović, kojeg publika diljem regije desetljećima pamti kao nezaboravnog Dinu iz serije ''Lud, zbunjen, normalan'', ovog je vikenda viđen u Hrvatskoj.

Ovog vikenda glumac Milan Pavlović viđen je na BOK festivalu u Bjelovaru, gdje se u opuštenom društvu družio s kolegama i publikom, potvrđujući još jednom status jednog od najprepoznatljivijih regionalnih glumaca i omiljenih televizijskih lica.

Iako ga publika desetljećima poistovjećuje s Dinom Mehmedom Mujkićem iz kultne serije ''Lud, zbunjen, normalan'', Milan Pavlović mnogo je više od ovog televizijskog lika. Njegova karijera, ali i životna priča, duboko su povezani sa Sarajevom, gradom čiji duh nosi u gotovo svakoj ulozi.

Milan Pavlović - 1 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Milan Pavlović - 2 Foto: Damir Spehar/Pixsell

Rođen početkom sedamdesetih godina u Sarajevu, Pavlović je odrastao u gradu koji će kasnije snažno oblikovati njegov humor, karakter i glumački izraz. Akademiju scenskih umjetnosti završio je u rodnom gradu, a prve glumačke korake radio je u projektima koji su obilježili poslijeratnu televizijsku produkciju u Bosni i Hercegovini.

Publika ga je najprije upoznala kroz humoristične formate poput Nadreality Showa, Crne hronike i projekta Mujo i Haso superstars, no pravu regionalnu slavu donijela mu je serija ''Lud, zbunjen, normalan''. Lik simpatičnog i pomalo izgubljenog Dine pretvorio ga je u jedno od najprepoznatljivijih TV lica Balkana.

Dino Mehmeda Mujkić Foto: Screenshot

Zanimljivo je da Pavlović nikada nije pokušavao pobjeći od tog imidža. Naprotiv, kroz godine je često s humorom govorio kako mu ljudi na ulici i danas prilaze kao da je zaista Dino. U jednom intervjuu priznao je da mu se čak i u inozemstvu obraćaju imenom televizijskog lika, što dovoljno govori o tome koliko je serija obilježila generacije gledatelja.

2024. godine u intervjuu za Klix.ba prisjetio se i anegdote koja je vezana uz njegov lik Dine. Naime, susjede njegove majke pomislile da je umro jer su to gledale u seriji "Lud, zbunjen, normalan".

"Ona je došla na saučešće mojoj mami. Mislio sam da će vrištati. Kada me je vidjela, ona je rekla: 'Točno sam znala da nisi umro'. Tada sam shvatio da se ljudi vežu za likove i serije. To sam tretirao kao: 'Starije žene, one to ne razumiju'. No, nakon nekoliko dana sam došao kod mame i ona otvara uplakana. Vratila se u dnevnu sobu. Ja za njom. Turska serija je na televiziji. Rekoh: 'Šta je bilo?', kaže ona: 'Oteli su Eminu.' Ja joj objasnim da je to serija, a ona kaže: 'Znam, ali nije red da se djeca kradu'', prisjetio se.

Iza prepoznatljivog osmijeha i opuštenog nastupa krije se čovjek koji svoj privatni život uporno drži daleko od reflektora. Za razliku od mnogih kolega, Milan Pavlović rijetko govori o ljubavnom životu, obitelji ili privatnim odnosima.

Milan Pavlović i Goran Navojec Foto: Cropix

Osim televizijskih projekata, Pavlović je ostvario niz zapaženih filmskih uloga. Glumio je u filmovima poput ''Go West'', ''Duhovi Sarajeva'', ''Čuvari noći'', ''Čefurji raus!'' i međunarodnom filmu ''Twice Born'' s Penélope Cruz.

Posljednjih godina posvetio se i autorskim projektima pa danas radi na putopisno-dokumentarnom serijalu ''Ćao Miki'', kroz koji obilazi Bosnu i Hercegovinu i bilježi priče običnih ljudi, lokalnih sredina i zaboravljenih mjesta.

Aktivan je i na društvenim mrežama gdje ponekad objavi svoju fotografiju.

