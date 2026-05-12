Njezina eurovizijska pobjeda ušla je u povijest, a danas je živi daleko od kamera

Eimear Quinn pobijedila je na Eurosongu 1996. s pjesmom "The Voice", no za razliku od njezinih nasljednika, nije razvila međunarodnu karijeru.

Jubilarno, 70. izdanje Eurosonga održat će se u austrijskoj prijestolnici Beču s 35 zemalja, što je najmanji broj sudionika otkako je 2004. uveden sustav s polufinalom. Među onima koji su odlučili bojkotirati natjecanje zbog dozvole sudjelovanja Izraela jest i Irska, koja sa Švedskom dijeli rekord po najvećem broju pobjeda – njih sedam.

Za razliku od Šveđana, Irci su svoju posljednju pobjedu na Eurosongu izborili 1996. godine zahvaljujući magičnoj Eimear Quinn, koja je time upisana u povijest Eurosonga kao posljednja velika pobjednica zlatnog razdoblja Irske.

Pjevačica eteričnog glasa osvojila je Europu 1996. godine pjesmom "The Voice", a i danas se njezin nastup smatra jednim od najmističnijih i najposebnijih u povijesti natjecanja. Iako je nakon pobjede mogla graditi veliku međunarodnu karijeru, Eimear je odabrala potpuno drugačiji životni put – daleko od klasičnog šoubiznisa.

Rođena je 18. prosinca 1972. godine u Dublinu u Irskoj. Odrastala je u glazbeno orijentiranoj obitelji, a još kao djevojčica pokazivala je talent za pjevanje i klasičnu glazbu.

Već u mladosti bila je uključena u crkvene i školske zborove, a upravo ju je klasična glazbena edukacija oblikovala kao vokalisticu. Za razliku od mnogih eurovizijskih zvijezda koje su karijeru gradile kroz pop-industriju, Eimear je prvenstveno bila školovana sopranska pjevačica.

Studirala je glazbu i nastavila razvijati operni stil pjevanja, zbog čega je njezin glas kasnije dobio prepoznatljiv keltski i gotovo mistični prizvuk.

Prije Eurosonga Eimear nije bila široko poznata javnosti. Najveću prekretnicu u karijeri donijela joj je suradnja s irskim skladateljem Brendanom Grahamom, autorom brojnih eurovizijskih pjesama. Upravo je Graham za nju napisao pjesmu "The Voice", inspiriranu irskom keltskom tradicijom, prirodom i mistikom. Pjesma je bila potpuno drugačija od tadašnjeg eurovizijskog standarda – umjesto klasične pop-balade radilo se o eteričnoj skladbi s elementima tradicionalne irske glazbe i gotovo filmskom atmosferom.

Predstavljala je Irsku na Eurosongu 1996. održanom u Oslu u Norveškoj. Već od prve probe bilo je jasno da se radi o jednoj od favoritkinja natjecanja. Na pozornici se pojavila u jednostavnoj bijeloj haljini, bez velikih scenskih efekata, oslanjajući se gotovo isključivo na glas i atmosferu pjesme. Upravo ta jednostavnost i emocionalna interpretacija osvojile su Europu.

Pjesma "The Voice" pobijedila je sa 162 boda i donijela Irskoj sedmu eurovizijsku pobjedu, što je rekord koji je tek nedavno izjednačila Švedska. Ujedno je to bila posljednja pobjeda Irske na Eurosongu. Mnogi fanovi i danas smatraju da je riječ o jednoj od umjetnički najljepših pobjedničkih pjesama u povijesti natjecanja.

Iako su mnogi očekivali veliku međunarodnu karijeru, Quinn nikada nije krenula putem klasične pop-zvijezde. Umjesto toga nastavila je graditi karijeru u području keltske, duhovne i klasične glazbe.

Tijekom godina objavila je nekoliko albuma i sudjelovala u brojnim glazbenim projektima, među kojima se ističu "Through the Lens of a Tear", "Gatherings", "Ériu" i "Winter, Fire and Snow".

Nastupala je s orkestrima i na koncertima posvećenima irskoj tradicionalnoj glazbi, a često je surađivala i s Grahamom. Posebno mjesto u njezinoj karijeri imaju humanitarni i duhovni projekti, kao i koncerti posvećeni keltskoj baštini i irskoj kulturi.

Za razliku od brojnih eurovizijskih pobjednika koji su pokušavali ostati prisutni u medijima, Eimear se postupno povukla iz mainstream industrije. Rijetko je davala intervjue i nikada nije težila celebrity statusu. Umjesto života pod reflektorima, fokusirala se na obitelj, glazbene projekte koji su je osobno ispunjavali i edukaciju mladih glazbenika.

Poznato je da je udana za Noela Currana, trenutačnog generalnog direktora Europske radiotelevizijske unije, s kojim ima dvije kćeri, a upravo joj je obitelj godinama bila prioritet.

Živjela je mirnijim životom izvan medijske pažnje između rodne Irske i Švicarske, a u intervjuima je često isticala koliko joj je važno održati ravnotežu između glazbe i privatnosti.

I danas je aktivna u glazbi, iako daleko od komercijalnog mainstreama. Nastupa na posebnim koncertima, festivalima keltske glazbe i eurovizijskim događanjima, gdje publika i dalje s velikim emocijama reagira na "The Voice". Posljednjih godina sudjelovala je u raznim projektima vezanim za irsku kulturnu baštinu, crkvenu glazbu i edukaciju. Također povremeno nastupa na eurovizijskim obljetnicama i retrospektivama.

Iako nikada nije postala globalna pop-zvijezda, Eimear Quinn ostala je jedna od najupečatljivijih pobjednica Eurosonga – simbol vremena kada su emocija, glas i atmosfera bili važniji od spektakla i produkcije.

