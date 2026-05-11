Ekskluzivni intervju s portugalskim favoritima za Eurosong: Evo što misle o lelekicama i koja je tajna njihove pjesme

Portugalski sastav Bandidos do Cante uoči Eurosonga 2026. u Beču za Showbuzz.hr govorio je o tradicionalnom višeglasnom pjevanju cante alentejano, pjesmi "Rosa", te ponosu što portugalsku glazbenu baštinu predstavljaju pred milijunima gledatelja.

U austrijskoj prijestolnici Beču sve je spremno za veliki glazbeni spektakl. Oči glazbene industrije od 12. do 16. svibnja bit će usmjerene u jedan od najznačajnijih kulturnih središta Europe zahvaljujući jubilarnom, 70. izdanju Eurosongu, na kojem će nastupati predstavnici 35 zemalja.

Posljednjih godina mjesto u finalu imaju predstavnici Portugala, koji je najbolji rezultat - pobjedu - ostvario 2017. sa Salvadorom Sobralom. Njegov rezultat nastojat će ponoviti peteročlani sastav Bandidos do Cante, koji će s pjesmom "Rosa" nastupati u prvom polufinalu.

Ovaj sastav čine Miguel Costa, Duarte Farias, Francisco Raposo, Luís Aleixo i Francisco Pestana, a u kratkom roku stekli su popularnost zahvaljujući cante alentejanu, portugalskom tradicionalnom obliku višeglasnog pjevanja zaštićenom kao UNESCO-va baština. Ususret Eurosongu portal Showbuzz.hr je dobio priliku razgovarati s članovima koji su nas pobliže upoznali s ovim tipom pjevanja.

"Cante alentejano je nešto vrlo duboko i ljudsko. Dolazi iz zemlje, od ljudi i generacija koje su pjevanjem dijelile emocije, priče i zajedništvo. U toj glazbi nema instrumenata koji vode melodiju — sve je u glasovima i osjećaju među njima. Za nas je to više od glazbenog stila; to je način života i slušanja jedni drugih. Činjenica da ga je UNESCO prepoznao kao nematerijalnu kulturnu baštinu čini nas vrlo ponosnima jer to znači da ova tradicija ne pripada samo Portugalu, nego cijelom svijetu", ispričali su dečki.

Kako bi Hrvati mogli dočarati ovaj način pjevanja, mogli bismo povući paralele s klapskim pjevanjem, s kojom, barem zasad, nisu imali doticaj.

"Prije Eurosonga nikada nismo čuli za klapsko pjevanje, ali sada smo jako znatiželjni saznati više o njemu, o hrvatskoj kulturi, ali i o kulturama svih zemalja koje sudjeluju na Eurosongu. Bilo bi nam veliko zadovoljstvo jednog dana upoznati neku od tih klapa."

Kao i kod svakog višeglasnog pjevanja, spojiti različite glasove i osobnosti nije lako.

"To je vrlo kolektivan proces. Obično netko donese ideju, melodiju ili frazu, a onda je zajedno razvijamo. Provodimo puno vremena pjevajući licem u lice, isprobavajući harmonije i tražeći emocionalno središte pjesme. Naravno, pet osobnosti znači i pet mišljenja, ali upravo je to naša snaga", poručili su.

Iako je "Rosa" uvjerljivo pobijedila na portugalskom izboru Festival da Canção, isprva nisu razmišljali o nastupu.

"Iskreno, u početku uopće nismo razmišljali o Eurosongu. 'Rosa' je nastala vrlo prirodno, iz iskrenog mjesta. No kada smo je počeli izvoditi i vidjeli koliko se ljudi emocionalno povezuju s njom, shvatili smo da može otići dalje od Portugala. Tada smo osjetili da pjesma ima nešto posebno", otkrili su članovi, dodajući kako mladim generacijama približavaju tradicionalni način pjevanja: "To je nešto što prirodno pokušavamo raditi kroz svoju glazbu kao grupa. Pjevamo cante alentejano, ali mu dajemo i moderan dodir koji mu omogućuje da ostane živ i približi se novim generacijama. Vjerujemo da je upravo taj balans između tradicije i modernosti pomogao 'Rosi' da se poveže s ljudima i na kraju stigne do Eurosonga."

Debitantski album "Bairro das Flores" donio im je veliku popularnost, koja ih je na koncu i dovela do poziva za Eurosong. Na njega gledaju kao na rezultat puno rada i vremena koje su proveli zajedno rastući kao grupa.

"Jako smo sretni zbog načina na koji su se ljudi povezali s našom glazbom, a osjećamo i da se stvari događaju dobrim i prirodnim tempom. Trudimo se uživati u svakom koraku ovog putovanja", ispričali su, dodavši kako osjećaju iznimnu odgovornost predstavljajući portugalsku kulturu pred milijunima gledatelja:

"Portugal ima izuzetno bogat glazbeni identitet i čast nam je predstavljati jedan njegov dio. No to ne doživljavamo kao pritisak, nego kao privilegiju. Eurosong je prilika da pokažemo kako tradicionalna glazba i danas može biti živa, emotivna i relevantna."

Uoči Festival da Cançãa, 13 od 16 izvođača potpisalo je otvoreno pismo u kojem su izrazili kako u slučaju pobjede neće ići na Eurosong. Međutim, Bandidos do Cante nisu bili među njima, a smatraju kako su za današnji Eurosong važni i pjesma i priča iza izvođača.

"Ljudi se povezuju s autentičnošću, a ponekad im priča iza izvođača pomogne bolje razumjeti pjesmu. No na kraju glazba mora stajati sama za sebe. Sjajna pjesma i dalje može stvoriti iskren i snažan trenutak, bez obzira na sve ostalo oko nje", poručili su članovi, kojima je pjesma "saudade, saudade" pjevačice MARO posebno draga portugalska eurovizijska pjesma.

Tradiciju na Eurosongu predstavljaju i djevojke iz grupe LELEK, koje će kao hrvatske natjecateljice nastupati treće u prvom polufinalu. Iako ih nisu upoznali, njihovi kolege iz Portugala imaju riječi hvale: "'Andromeda' ima prekrasnu atmosferu i snažan identitet. Zaista to cijenimo."

Za sam kraj poslali su poruku eurovizijskim fanovima iz Hrvatske.

"Hvala vam na ljubavi i podršci koju ste nam pokazali. Nadamo se da naša glazba može stvoriti most između Portugala i Hrvatske kroz tradicionalne vokalne zvukove koje naše kulture dijele. Jedva čekamo jednog dana posjetiti Hrvatsku i zajedno s vama pjevati. Puno ljubavi iz Portugala i ne zaboravite glasati za nas!", poručili su dečki iz Bandidos do Cantea, kojima se ovime zahvaljujemo na razgovoru i želimo im puno sreće u Beču.

