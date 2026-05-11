Pjevač Parnog valjka raznježio se govoreći o kćerkici: ''Kad me nema pa se opet vidimo, joj...''

U sklopu desetodnevne proslave svetog Duje, Parni valjak u petak je oduševio koncertom na Rivi. Naš Gordan Vasilj družio se s osnivačem kultnog benda, popularnim Husom, i pjevačem Igorom Drvenkarom, koji je progovorio o očinstvu, četveromjesečnoj kćerkici Liri te balansiranju obitelji i karijere.

Dan nakon fešte svetog Dujma splitska Riva bila je u znaku Parnog valjka. Bila je to večer prepuna emocija, nostalgije i vrhunske glazbe koja je još jednom potvrdila zašto ovaj bend već pet desetljeća ima posebno mjesto na domaćoj glazbenoj sceni.

''Energija publike je toliko fantastična i to je neka senzacija, i to možda izaziva ovisnost. Akiju je to punilo baterije. On nije vježbao, nije držao do sebe ni malo, ali na bini bi odjednom bilo kao da ga netko uključi, a poslije toga opet...'', govori Hus.

Prošle su tri godine otkad je mikrofon legendarne grupe preuzeo Igor Drvenkar. Pripala mu je čast pjevati pjesme koje je izvodio neprežaljeni Aki Rahimovski.

''Vrlo često, naravno, znam vrtjeti koncerte Parnog valjka i gledam Akija. Oduvijek sam bio svjestan njegove veličine, ali sada kad ga nema još sam više svjestan kakav je to frontmen. Često mi zna ekipa iz benda kazati: ‘Aki se uvijek dokazivao, tako trebaš i ti, cijeli život’'', kaže Igor.

''Nažalost, nema Akija, ali nije to naš odabir, to je jednostavno život. Na kladionicama nismo stajali najbolje kad smo krenuli s novim pjevačem. Velika je hrabrost bila s njegove strane da se uopće upusti u to jer, mislim, i dan-danas je pod povećalom, a možete misliti što je bilo na prvim nastupima. Igor je toliko predan toj glazbi i toliko je pozitivan da je to već dovoljno, a pritom i dobro pjeva'', dodaje Hus.

A kada je kod kuće, sva pozornost 34-godišnjeg pjevača Parnog valjka usmjerena je na kćerkicu Liru, koju je početkom ove godine dobio sa svojom odabranicom, Splićankom Norom.

''Mislim da je očinstvo snalaženje kroz cijeli život, tako da učim se, upoznajemo se. Baš s Norom znam pričati – mi ne znamo kako je to bilo bez nje. Ona je postala naša svakodnevica, naša najveća odgovornost, naša najveća ljubav, tako da maksimalno uživamo.''

Ponosni otac, koji je bio i na Lirinu porođaju, uživa kupajući, prematajući i uspavljujući svoju mezimicu.

''Bila je na jako puno koncerata i zapravo je interesantno da se, osim uz neke pjesme uz koje se uspavljuje, jako uspavljuje uz moje vokalne vježbe. Pa kad doma često radim neke vježbe, mi-mi-mi, i nosim je, ona zaspe.''

Prezaposleni glazbenik i kazališni umjetnik je, priznaje, najviše zahvalan svojoj nježnijoj polovici, koja ima puno razumijevanja za ono što radi.

''Kad sam negdje na putu, kad me nema više dana, definitivno zna biti teže jer bih ipak volio biti doma, volio bih biti s njom, volio bih da mogu pomoći Nori oko svega, ali onda nekako kad dođem to ima neke svoje čari. Kad me nema pa se opet vidimo, joj.''

Dok god imaju ovakvu strast i energiju na sceni, članovi kultnog Valjka ne razmišljaju o mirovini.

''Ako čujem da to pada, ako osjetim da više ne mogu dati ono što moram i što želim, to je vrijeme za razmišljanje o odlasku. Sigurno si nećemo dopustiti da mlako izlazimo na binu samo zato da bismo dobili neke novce. To nikad nije bio motiv.''

Nakon nezaboravnog koncerta u Splitu, u kojem su prije mjesec i pol osvojili i Porin za najbolji album, Parni valjak nastavlja svoju regionalnu turneju povodom 50 godina njihove glazbene magije.

