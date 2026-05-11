Grše ekskluzivno za IN magazin o obitelji i počecima karijere: ''Oni su smisao cijeloga života''

Omiljeni triljski treper Grše samo za našu emisiju otvoreno govori o temama o kojima rijetko progovara! Od obitelji i drugog djeteta do koncerta karijere i života daleko od reflektora. Grše iskreniji nego ikad u ekskluzivnom razgovoru s našim Hrvojem Krolom.

Nije ga dugo bilo u medijima, a onda je odjednom stiglo sve – Arena Zagreb, drugi sinčić Gabriel, novi projekti i povratak koji je pokazao da je Grše danas puno više od jednog od najtraženijih izvođača u regiji.

''Taj period koji sam proveo u nekoj bolesti dobro mi je došao jer sam se posvetio svojoj dici i proveo vrijeme s obitelji, jer se zadnjih godina jako malo vrimena može izdvojiti za obitelj. Tako da je s te strane top. Ta Arena i sve šta pripremamo – za to sam radio sve ove godine, za to sam živio i jedva čekam taj moment.''

A upravo je prepuna splitska Pjaca bila idealan uvod za ono što ga čeka ove godine. Jer momak iz Trilja danas puni najveće dvorane u regiji, iako priznaje da mu sve to još uvijek djeluje pomalo nestvarno.

''Da mi je neko prije deset godina rekao da ću napuniti Tvornicu kulture, meni bi to bilo wow, a pogotovo Arenu Zagreb. Sve je pomalo nestvarno i želim uživati u tome svemu, u tom momentu, i osjetiti sve to. Stvarno je blagoslov od Boga da imam priliku nastupiti baš u Areni Zagreb. Velika stvar.''

Privatni život i dalje pokušava držati daleko od reflektora. Supruga Rafaela i njihova djeca rijetko se pojavljuju u javnosti jer kaže da ih želi zaštititi od svega što nosi popularnost.

''Taj dio javnog života meni još nekako nije normalan i želim njih zaštititi od toga. Jako je teško biti javna osoba i imati obitelj. Meni je, iskreno, iz srca sve na stranu – i glazba i uspjeh – ne mogu se mjeriti s tim da meni dite jednog dana kaže da sam dobar otac, da sam bija dobar otac i da je ponosno na mene. To mi je najviši uspjeh u životu.''

A otkad je postao otac, priznaje, promijenio se i njegov pogled na život. Supruga mu je najveći oslonac, a djeca razlog zbog kojeg danas sve gleda potpuno drugačijim očima.

''Rafaela je lavica, ona to sve drži pod kontrolom i gura. Šta se tiče dice i svega, drži to pod kontrolom.''

A mijenjanje pelena?

''To da, to sam prošao s Franom pogotovo. Navika sam na to i u tome sam dobar. Svijest se promijeni, više ne živiš za sebe, više nisi sam. Odgovoran si za tuđe živote, to su nevina bića koja ne znaju ništa i nekako ih treba zaštititi i usmjeriti, dati im potrebnu ljubav. Tako da je dosta fokusa otišlo na njih i smisao ciloga života.''

Dok publika vidi koncerte, hitove i pune dvorane, iza kulisa Grše već slaže novu veliku priču.

''Otvorija sam izdavačku kuću u Splitu, uzeli smo veliki prostor, pokrenili cilu izdavačku kuću, napravili dva studija, digli smo to na veću razinu, potrudili smo se oko opreme i svega i želimo Dalmaciju dignuti na veći nivo šta se tiče moderne glazbe.''

A sve to ovaj glazbenik radi kako bi pomogao novoj generaciji mladih izvođača iz Dalmacije.

''Zato šta mi je ostala ta neka polutrauma iz početaka, jer stvarno nisam imao podršku većine njih i nekako sam se osjeća sam, za bilo koji savjet, za bilo šta. Bio sam, u neku ruku, odbačen. Tako da mi je to ostalo i želim pomoći drugima, želim da se Dalmacija digne, jer je Dalmacija blago šta se tiče glazbe.''

I možda upravo zato danas djeluje mirnije nego ikad. Jer iza imena Grše stoji Grgo kojem su, kako sam kaže, uloge danas potpuno jasne.

''Tata, suprug, Grgo, Grše. Eto tako. Grgo kao Grgo je normalna osoba kao i svaki drugi. Glazba mi služi kao neki filter. I taj filter me odvea do toga da sam steka tu reputaciju bad boya, ali eto – o tom potom.''

I dok publika u njemu vidi Gršu, jednog od najuspješnijih izvođača nove generacije, čini se da je njemu danas najvažnije ostati Grgo – dobar otac, suprug i čovjek koji nije zaboravio odakle je krenuo. A prije nego stane pred punu Arenu Zagreb, splitski koncert još je jednom pokazao zašto publika upravo u njemu vidi nešto više od glazbene zvijezde.

