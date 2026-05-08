"Ako ne pjevamo, onda se svađamo..." Kako se Neda Parmać slaže s bratom i sestrom?

Baš danas, na njegov rođendan, Parmaći su objavili svoju prvu zajedničku pjesmu. On je mlađi brat Tomislav, a s pjesmom Fotografije i službeno je zakoračio u estradne vode. Njima već godinama plove nešto starije sestre Sanja i Neda, a kako su se odlučili na ovoj potez te što pričaju njihove fotografije iz djetinjstva, podijelili su s našom Jelenom Prpoš.

Iako mikrofon u rukama imaju još od djetinjstva, a i danas na zajedničkim nastupima izvode najljepše domaće pjesme, Parmaći po prvi put imaju svoju autorsku pjesmu.

Pjesma "Fotografije" emotivna je za ovu glazbenu obitelj i iz drugih razloga. Ponajprije jer evocira uspomene – djetinjstvo i odrastanje ispunjeno glazbom i veseljem ove braće.

"Osjećaj je bio takav da smo se već na prvom take-u rasplakali", rekla je Neda.

"Meni je fora što sam na većini tih fotografija ja beba. Što je sad teško zamisliti iz ovog tu, da su one starije od mene", kaže Tomislav.

"On je Tomičak, naš Poko", dodala je Neda.

"Sjedim na Sanji i ona pjeva Whitney Houston. A ono što ne znate je koliko sam ja bila ljubomorna. Na što? Na to."

Playlista im je i danas često ista. A Tomislav je, prije izleta u estradne vode, plovio onim akademskim i kazališnim. No za svoje sestre, kako se šali, spreman je podnijeti i tu "žrtvu".

"Jadan on s nama. Je l’ je jadan? Nije, nije. Pa to su sestre."

"On je nama velika podrška, uvijek bio. Sad malo vidi kako je to biti s te strane, jer inače Tomislav je odličan korepetitor i prati dosta velikih vokala u Hrvatskoj. Ovo je baš, kako se reklo, prvi put da je on kao neki frontman izašao i evo, nadam se da neće pobjeći", rekla je Sanja.

No više i od Tomislava, tremu oko izlaska pjesme "Fotografije" imaju njihovi roditelji, koji su ih i usmjerili prema glazbi. Sanjina najranija uspomena vezana uz glazbene početke je učenje "terce" na Veloj Luci s tatom na kauču, a mamin pianino i dalje zauzima važno mjesto u obiteljskoj kući u Pločama.

"Često imamo koncerte... Kad vidimo tatu kako prošetava tom koncertnom dvoranom, odnosno publikom, kako je ponosan – to je nekako najljepši prizor. I mama koja ovako viri iza stupa i gleda. Tako da imam osjećaj da smo svi troje zapravo najsretniji, pogotovo kada činimo svoje roditelje ponosnima", kaže Neda.

Ponosnima, ali i kritičnima. No u obitelji Parmać konstruktivna kritika uvijek je dobrodošla, baš kao i savjet. A glazba... ona im dođe kao obiteljska terapija – u svim prilikama.

"Ako ne pjevamo, onda se svađamo", kaže Neda.

"Znamo se posvađati oko nekih gluposti koje nećemo sad iznositi, ali počnemo pjevati i napravimo cijeli krug", kaže Sanja.

Krug povjerenja, razumijevanja i dobrog raspoloženja.

"Definitivno – braća i sestre su, prije svega, srodne duše i ako vjerujemo da smo se birali, ja vjerujem da jesmo. Tako da apsolutno vjerujem, jer evo ja danas imam, koliko, 40 plus godina i nemam boljih prijatelja od brata i sestre."

I upravo u tome je njihova snaga koju će prenijeti i izvan obiteljskog kruga – na pozornice, među publiku i u svaku novu pjesmu koju će tek napisati.

