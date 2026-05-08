Roko Bačelić pobjednik je Survivora! Otkrio nam je što mu je najteže palo: ''Non-stop, i još ako izgubiš...''

U velikom finalu pete sezone showa "Survivor" pobjednički trofej otišao je u ruke Roka Bačelića. Upravo se taj Šibenčanin najbolje snašao na vrućem tlu Dominikanske Republike. U intervjuu nakon pobjede otkrio nam je je li očekivao pobjedu, čemu ga je poznati show naučio i što mu je preko oceana najviše nedostajalo.

Nakon tri mjeseca napetih borbi on je jedini preživjeli! Šibenčanin Roko Bačelić odnio je pobjedu u žutom timu, a time i vrijednu nagradu od 30 tisuća eura, koju će podijeliti s pobjednikom zelenog tima.

''Nijednom nisam pomislio na odustajanje ili ono 'majko, vodi me kući", ali bilo je trenutaka kad pomisliš "pa di sad..." Kad kiša krene padati. Mislim da smo svi bili u mekinjama. "Vodi me kući, u deku."

Iako još nije siguran kako će iskoristiti zasluženu nagradu, Roko je priznao da je pobjedu ipak potajno priželjkivao.

Galerija 2 2 2 2 2

''U velikoj sam mjeri imao veliku nadu, želju i vizualizirao sam sebi u glavi da sam pobjednik. Ali mislim da, kad imate tako odlične protivnike ispred sebe, ne možete nikako biti sto posto sigurni u pobjedu.''

Najveći gušt bili su mu poligoni. No surovi uvjeti Dominikane, priznaje, ponekad natjecateljima teško padnu, pa i sama igra time postaje zahtjevnija.

Pobjednik Survivora - 4 Foto: In Magazin

Pobjednik Survivora - 7 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo inMagazin Doris Dragović progovorila o žrtvi koju je podnijela zbog karijere: "To nije normalno..."

''Kad ne spavaš, kad si gladan, ti međuljudski odnosi, ako imaš neku osobu koja ti ne paše i to sve... to je deset puta teže. Pogotovo kad ideš igrati, ajmo reći, odlučujuće poene, onda shvaćaš da nema mjesta za grešku. Ili jesi ili nisi.''

Upravo je nedostatak hrane bio ono što mu je najteže palo.

''Non-stop si gladan. I još ako izgubiš, a mi smo u početku igrali za namirnice, pa ne možeš dobiti, ne možeš dobiti, ne možeš dobiti... Ne znam ni ja, da prolaziš poligon 500 puta u danu, izgubio bi 500 puta. Znači, nešto nemoguće.''

Pobjednik Survivora - 1 Foto: In Magazin

Pobjednik Survivora - 2 Foto: In Magazin

Od uspomena iz Survivora nosi sve – i lijepe i teške trenutke. Roko, koji je u Dominikanskoj Republici proslavio i rođendan, priznaje da ga je to iskustvo promijenilo nabolje.

''Sigurno me malo promijenilo jer mi je stvarno učvrstilo neke stavove u životu. Mislim da ne postoji osoba koja je ušla u Survivor i izašla ista. Ne postoji.''

U slobodno vrijeme Roko se bavi sportom, pa fizička spremnost nije bila nikakav problem. Ipak, velik dio svog uspjeha pripisuje i mentalnoj snazi.

''Najvažnije je imati jaku i čvrstu glavu. Moraš imati razvijenu socijalnu inteligenciju jer je to nešto što te može dovesti do samog vrha, bez obzira na to kakav si na poligonima.''

Pobjednik Survivora - 3 Foto: In Magazin

Pobjednik Survivora - 5 Foto: In Magazin

U Hrvatsku se, kaže, vratio bogatiji za jedno važno životno iskustvo, ali i s brojnim prijateljima koje je stekao u Dominikani.

''U Survivoru dobiješ neku simulaciju života, gdje prolaziš kroz ono najgore i tada shvaćaš tko je čovjek, a tko nije, tko će ti dati, tko će ti pomoći. I mislim da tu, koliko god netko rekao da ne možeš stvoriti prijatelja — kako ne možeš? Ne samo da možeš stvoriti prijatelja nego se možeš i zaljubiti, pa kasnije žena, djeca i sve to ode u nešto najljepše. Tako da je u Survivoru itekako sve moguće.''

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Ekskluzivni intervju s Miroslavom Škorom: Progovorio o borbi za život, ratu i Thompsonu.



1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 inMagazin Ona je "it" djevojka novog zvuka Hrvatske: Planira li Miach inozemnu karijeru?

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Duboki izrez Marije Šarapove otkrio dio donjeg rublja: "Ovako ne vodim djecu u školu"

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete li tko je ovo? Omiljeni glumac objavom je nasmijao cijelu regiju

Pogledaji ovo Zanimljivosti Od spota poznatog repera do tragičnog kraja: Posljednje objave manekenke danas mnogi gledaju drugačije