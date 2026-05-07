Je li Vlado Boban spreman na izazov u Zadru koji mu je prošle godine postavila Mia Kovačić?

Ove nedjelje održava se središnji sportsko-humanitarni događaj u svijetu – utrka Wings for Life World Run. Iz Zadra će se još jednom u svijet poslati predivna slika tisuća ljudi koji trče, i to, naravno, uz prijenos na Novoj TV. A zanimljivo je kako je prošle godine moja kolegica Mia Kovačić izazvala Vladu Bobana na trčanje. Hoće li Vlado doista obuti trkaće tenisice, saznala je naša Matea Slogar.

Mia Kovačić i Vlado Boban ponovno će biti voditeljski dvojac u specijalnoj emisiji Wings for Life World Run.

''Jedva zapravo čekam vidjeti more, da me taj vjetar zapuhne i da osjetimo tu jednu od najljepših atmosfera iz Zadra i sliku koju šaljemo u svijet. Ja mislim da nema ljepše'', kaže Mia.

''Jako zavidim ljudima koji trče, pogotovo ovima koji dođu do magistrale i tamo u Sukošanu, gdje se sa strane gradele riba i roštilj. Ja bih istrčao tih desetak kilometara i stao tamo. To bi bilo top'', govori Vlado.

A upravo je prošle godine, pred našim kamerama, Mia izazvala Vladu na trčanje na ovogodišnjoj utrci.

''Da, nažalost, sjećam se i rekao sam da ću istrčati 15 kilometara. Mislim da nisam u stanju istrčati 500 metara. Imam neku sportsku ozljedu, ali lako se vaditi na sportske ozljede nama ljudima koji smo ugazili u četrdesete'', otkriva sada Vlado.

Oni su ipak ovdje kako bi nas vodili kroz program koji počinje u 12:30, sve do starta utrke točno u 13 sati, kada će poznata rijeka ljudi ponovno trčati za viši cilj. U Zadru se svake godine na utrci, za koju se uvijek traži mjesto više, okupi do 10.000 natjecatelja i posjetitelja.

''Ali pogotovo ljudi s invaliditetom, vidim koliko im to znači, vidim da su taj vikend itekako u fokusu i što to znači za nekakvu njihovu percepciju u našim očima.''

''Svake godine se uvijek trudimo nešto malo promijeniti. Ove godine imamo nova lica u Catcher Caru. Dakle, za trkačima će ići Mrgud, koji neće biti, ja se nadam, mrgudan. Inače je testni vozač za Rimca. I Filip Glavaš, za kojeg isto mislim da svi znaju da je rukometni prvak. Tako da mi je drago da imamo te nove snage, a što se tiče same emisije, naravno, to će gledatelji morati pratiti. Standardna, sada već, postava – Duvnjak, Boban, Kovačić'', opisuje Mia.

Reporterka Sara Duvnjak presretna je što će i ove godine biti dio utrke Wings for Life, i to kao produžena ruka trkača.

''Pa ja mislim da se meni ponovno ostvario jedan od najljepših dana koje generalno imam otkad radim na Novoj TV, a to je upravo Wings for Life s Mijom i Bobanom. Dakle, i ove godine ću biti u emisiji s njima. Međutim, ja sam dolje među trkačima, okupljam ih u tom trenutku, malo razgovaram s njima dok se zagrijavaju i nakon toga ulazim u Catcher Car. Imamo live za Facebook i Instagram Nove TV.''

Specijalna emisija bit će pod uredničkom palicom Ane-Marije Vuković, urednice sporta na Novoj TV. Nevjerojatnu atmosferu i spektakularne prizore koje šaljemo u svijet iz Zadra zato ne propustite pratiti u našem programu.

''Dakle, desetog petog u 12:30 budite uz ekrane Nove TV. Ako niste uz nas, dakle uz live prijenos, onda trčite u Zadru. Stoga svi zajedno trčimo za one koji ne mogu'', poziva vas Mia.

