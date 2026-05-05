Kako se Zrinka Ljutić opušta prije utrke, do koje mjere pazi na prehranu i što bi učinila da ima još jedan život?

Nakon završetka svjetskog skijaškog kupa dojmovi su se slegnuli, a Zrinka je u iskrenom razgovoru s našom Mateom Slogar pretresla sve što ju je mučilo ove sezone. Posjetila ju je u njezinu domu, gdje nam je otkrila u čemu je tijekom sezone pronalazila sigurnost i oslonac te što bi učinila za svoj gušt da ima još jedan život.

Zrinka Ljutić 2025. godine, sa samo 21 godinom, osvojila je mali kristalni globus i ušla u povijest hrvatskog skijanja. Djevojka iz Sloboštine cijeli je svoj život podredila ovom sportu, a sada se napokon odmara nakon naporne sezone koja je iza nje.



Svjetski skijaški kup, a ove godine i Olimpijske igre. Kako se osjećaš kad je sve gotovo?

"Naporna sezona. Dugo je trajala. Bilo je tu puno lijepih trenutaka, puno teških trenutaka. Ja bih rekla više teških. Ali generalno, sad je iza mene i ne mogu više što promijeniti. Tako da već gledam prema sljedećoj sezoni."

Na Instagramu si napisala da je ovo jedna od najtežih sezona. Da možeš vratiti vrijeme, bi li nešto promijenila?

"To je teško pitanje. Generalno bih, naravno, ali opet ne bih nikako došla do nekih zaključaka dok nisam došla i do nekih spoznaja. Tako da sam vjerojatno morala proći kroz to."

Pred kraj sezone si promijenila servisera. Je li to možda bila odluka koju si odgađala pa je pred kraj došla?

"Trebala sam promijeniti servisera, već neko vrijeme sam to nekako planirala. I na kraju se ispostavilo da se nisam uspjela dobro prilagoditi novom serviseru. Kad sam došla na kraju ljeta na led, na izazovne uvjete, vidjela sam problem, ali nisam bila, iskreno, u stanju ili na nivou možda još u svojoj karijeri prepoznati je li to do mene, je li to do skija, pancerica. Nekako sam uvijek mislila da se trebam uhodati, da trebam uloviti formu i kako je vrijeme odmicalo, bilo je sve teže i teže. U toj situaciji nije bilo stvarno sve do mene. I onda, naravno, spletom okolnosti, kad se sve te stvari povežu i zaredaju, izgubi se forma i padne samopouzdanje pa je onda i bilo do mene. To je jako kompleksno i zato mislim da je vrhunski sport jako zahtjevan."

U vrhunskom sportu ima uspona i padova. Ove godine bila si zadovoljnija nastupima u veleslalomu nego u slalomu?

"Da, ove godine veleslalom je išao stvarno dosta lagano i nekako po jednoj lijepoj putanji. Veleslalom ide nekako konstantnije, što je barem lijepo vidjeti. Jer mi je neka sigurnost sa strane koju imam kad slalom ne ide ili kad se stalno mijenja, veleslalom je uvijek negdje tu i to me čini mirnom i daje mi neki oslonac."

Veleslalom na Olimpijadi više je nalikovao na super-G. Jesi li ikad razmišljala i o tim brzim disciplinama?

"Ema, ona je baš super cura. Mislim, ja nisam uskijana toliko da vozim, rekla bih, brze discipline. Meni je želja voziti super-G, ali ne znam još kad će biti taj korak za napraviti. A isto, rizik od ozljeda je velik u brzim disciplinama i neki bezazlen pad može me koštati sezone"

Kako se prije utrke relaksiraš?

"Volim svirati gitaru."

Nosiš je uvijek sa sobom?

"Nosim je uvijek sa sobom, ali naravno ne stignemo svirati. Kad su utrke, pogotovo dan prije, zna biti dosta stresno ili ima puno posla. Možda pogledam neku smiješnu seriju."

Koju seriju voliš gledati?

"Zapravo volim gledati The Office. Možda najviše kad imam malo vremena i želim se opustiti, pogledam The Office."

Imaš li neki režim prehrane tijekom godine?

"Da, zapravo jako pazim na prehranu. Rekla bih više od možda ikoga koga znam u skijanju. Mada opet, nitko o tome puno ne govori. Ne jedem gluten i ne jedem mliječne proizvode. Izbjegavam sav šećer. Ne sav šećer, nego sav rafinirani šećer. Lakše mi je doma, skoro se svi tako hranimo pa je već lakše. U kuhinji imamo samo te namirnice koje svi mi jedemo pa mi je lakše držati se toga."

Da, vi ste svi doma sportaši pa je lakše. Kako sestra, hoće li i ona možda u Svjetski kup?

"Prijavila se za stipendiju na jednom američkom koledžu i dobila ju je, tako da će se preseliti na Aljasku i skijati za koledž. Da imam još jedan život, ja bih tako nešto napravila, iskreno."

Kako su sada planovi? Napokon odmor, gotova je sezona. Hoćeš li sada malo od skijanja odmoriti ili ne dugo?

"Da, odmorila sam se već u zadnja dva tjedna. Ne radim ništa ozbiljno. Malo se zezam. Bila sam malo na moru. Malo treniram ono što mi paše, što mi dođe. I sad ću polako krenuti opet s biciklom, s aerobnom bazom, s trčanjima."

Hoćeš li ići na Novi Zeland na pripreme?

"Da, plan je ići na Novi Zeland. Tamo mi je prilika trenirati sa super skijašicama, ne znam, Larom Gut-Behrami, Alice Robinson, tako da se tome jako veselim. Nisam nikad bila na Novom Zelandu pa će promjena sigurno dobro doći."

Zrinka pred sobom ima još mnogo toga za pokazati, a njezinim novim uspjesima veselimo se već na početku iduće sezone, kada ćemo je na utrkama Svjetskog skijaškog kupa vjerno pratiti i navijati.

