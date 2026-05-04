Košarkašica, članica MENSA-e, strastvena kuharica: Upoznajte kandidatkinje za Miss Universe Hrvatske!

Za titulu nove Miss Universe Hrvatske bori se šesnaest kandidatkinja. Među njima je košarkašica - rekorderka s najviše ubačenih trica na jednoj utakmici, zatim majstorica za pripremu bureka, ali i jedna članica Mense s rezultatom testa inteligencije koji je svrstava u 2 % ukupne populacije. Na pripremama se s ovim damama družio naš Davor Garić.

Košarkašica, članica MENSA-e, strastvena kuharica... 16 kandidatkinja u borbi za titulu nove Miss Universe Hrvatske!

Galerija 2 2 2 2 2

Zavirili smo na pripreme izbora nove Miss Universe Hrvatske. Konkurencija je opasna, a dame vade svoje najjače adute.



"Ja bih rekla da sam jako ambiciozna osoba. Uz faks, idem na Pravo u Splitu, volim se baviti sportom, volim rolati, cijeli život sam zapravo u sportu, čak sam trenirala i ples na svili i trapezu", rekla je Laura Vujica iz Zadra.



"Zanima me jako puno toga. Studiram poslovnu matematiku i ekonomiju, ali također, moj jako veliki hobi su gluma i modeling", kaže Nora Piasevoli iz Zagreba.



"Rođena sam u Tuzli u BiH, ali korijeni su mi s Velog Iža, pokojni dida je od tamo. 2014. kada sam dobila poziv hrvatske košarkaške reprezentacije, nekako je logična odluka bila da se selimo u Zadar", rekla je Monika Vojvodić iz Zadra.



"Jako sam ponosna na sebe što sam članica MENSA-e, tako da je i to jedna velika pohvala za mene, a što se tiče glume, to je jedan ispušni ventil za mene uz sav ples, jahanje i tenis čime se također bavim", kaže Nora.



"2021. sam ubacila najviše trica na jednoj utakmici, tako da sam po tome postavila rekord u Hrvatskoj."

Koliko je to trica bilo?

"8 trica na jednoj utakmici!", rekla je Monika.

Ako ste mislili da ove mlade ambiciozne žene samo ganjaju karijeru, varate se. Znaju li mlade ljepotice i nešto skuhati za ručak, a da nisu jaja i hrenovke?"Da, znamo! U Mostaru živim sama, tj. s cimericom, i svaki dan kuhamo, tako da nas nemojte odmah osuditi prema izgledu. Znamo i raditi", kaže Magdalena Fofić iz Zagreba.

"Volim definitivno paštu, ja obožavam manistru, obožavam tjesteninu, radila sam nedavno burek. Sama sam ga radila! Hahaa... ali definitivno više slano nego slatko, to mi je nekako draže", rekla je Laura.



"Najdraže mi je kuhati neki dobar rižot, tipa od liganja, volim ribu, morske plodove, buzaru od škampa, to mi je možda najdraže jelo, iako još nisam probala to skuhati, ali vjerujem da bih bila dobra", istaknula je Beata Šimat s Murtera.



Možda su im u ovom trenutku na pameti samo kruna i lenta, no i na duge staze znaju što žele.



"Definitivno želim imati puno djece, obožavam djecu. Jednog dana, to je definitivno u planu i nadam se tome, ali do tada karijera je definitivno na prvom mjestu", rekla je Antea Mršić iz Zagreba.



"Moj san je svakako imati nešto svoje, neki biznis, to mi je na prvom mjestu. Onda ako nađem ljubav svog života, a nadam se da hoću, idu i djeca i ostalo, ali trenutno želim izgraditi sebe kao osobu", kaže Laura.



Standardi ljepote na društvenim mrežama prešli su svaku granicu. Jesu li i one pokleknule zovu filtera?



"Iskreno da vam kažem, svi volimo filtere, ali ih i prezirem, zato što mi je više drago čuti komentar: Ljepša si uživo nego na slikama", istaknula je Magdalena.



A kako osvojiti mladu ambicioznu ljepoticu?



"Ja bih rekla dosta jednostavno! Ne previše komplicirati. Prići, pozdraviti, upoznati se i vidjeti gdje ide od tamo. Previše danas možda kompliciraju, pogotovo pokušavaju preko tih društvenih mreža doći. Jednostavnije je ako nekog vidiš vani, priđi, upoznaj se i vidi gdje to ide i reci 'bok'", kaže Antea.



Pobjednica će se krajem godine u Portoriku boriti za titulu na svjetskom izboru Miss Universe. Kako ondje postići uspjeh?



"Vjerujte mi, ja sam bila uvjerena prošle godine da Laura ide ne u TOP 10, TOP 5, ja sam je vidjela u TOP 3, da ne velim dalje. Mislim da na svjetskoj razini više igra taj 'sash factor', kako oni zovu. Znači lenta, odnosno zemlja iz koje dolaze. Prije svega to je marketing, to je novac. Hrvatska je premala zemlja, premalo tržište za neke oglašivače, nazovimo ih tako, i sponzore, tako da je možda to jedan od naših hendikepa", priznala je direktorica direkcije Marija Kraljević.



Svaka ova mlada dama ima svoj adut u rukavu kojim planira osvojiti žiri.



"Sa svojom upornošću, ambicioznošću i karizmom. Smatram da buduća Miss Universe treba biti autentična, sa stavom, karakterom, ne samo lijepo lice, nego da iza sebe ima zaista inspirirajuću priču da danas-sutra može motivirati mlade", kaže Monika.

"Pa svakako sam se došla i zabaviti, upoznati nove ljude i steći iskustvo, ali naravno ne bih došla da nemam nekakav cilj. Moram imati cilj. Tako da ću se truditi i dati sve od sebe da stavim krunu na glavu", rekla je Klara Vragolović iz Đakova.



Tko će ponijeti titulu nove Miss Universe, saznat ćemo krajem svibnja.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Nekad i sad Prepoznajete li je? Prodavala je mandarine i postala hit na internetu, a onda se potpuno promijenila

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Princeza je trudna! Palača potvrdila predivne vijesti kraljevske obitelji