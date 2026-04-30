Ukrajinka pobjegla od rata pa počela trenirati Torcidu: O njoj bruji cijeli Split!

Alina Yefimenko majka je dvoje djece koja je sa suprugom pobjegla od ratnog užasa u Ukrajini. U Splitu je pronašla mir te, s gotovo 200 tisuća pratitelja na društvenim mrežama, počela trenirati i Malonogometni klub Torcida Biberon. Njezinu priču donosi Hari Kočić.
Pod Marjan je stigla kao izbjeglica sa suprugom i dvoje male djece. Napustiti rodnu grudu bilo je, kaže, iznimno teško.
Galerija 1 1 1 1 1
''…ali je sad prošlo jako puno vremena i za nas je sada lakše, ali teško je zbog toga što moji roditelji žive u Ukrajini, što je za nas jako teško.''
Utjehu pronalazi u sportu, kako je to radila cijelog života.
''Treniram od pete godine, kada sam počela trenirati aerobiku i akrobatiku. Poslije je bio fitness, pa k-rex, pa functional trening…''
Na društvenim mrežama posvećeno dokumentira svoj život, što joj je donijelo desetke tisuća pratitelja u Ukrajini, ali i Hrvatskoj.
''Živjela sam u Ukrajini i radila kao blogerica i svake godine dobivala sve više i više pratitelja.''
Posebno je prate Ukrajinci koji planiraju pobjeći od rata.
''Za njih je jako interesantno kako živjeti u Splitu, koliko je život drugačiji. Moramo učiti i jezik i neki ljudi misle da je to jako teško, ali nije teško. Ako imaš cilj, to može biti to.''
Izloženost društvenim mrežama nosi prednosti i mane, ali ženama se ponekad posebno teško, kaže, nositi s porukama zainteresiranih udvarača.
''Muškarci isto šalju poruke, ali odgovaram da imam muža već 18 godina.''
Od ovog mjeseca vodi brigu o kondiciji malonogometaša Torcide Biberon, što je snažno odjeknulo u Splitu jer se radi o zanimanju kojim su se dosad gotovo isključivo bavili muškarci.
''Dobro iskustvo, upoznala sam u hotelu Marija koji mi je preporučio da treniram s MNK Torcida Biberon. Super, meni to odgovara, jako dobra ekipa, sve će biti odlično!''
Dolazak u grad Svetog Duje nije požalila, kaže, a posebno su je dojmile Splićanke i Splićani.
''Predobri ljudi, predobri! Cijele godine Split ima sunce i lijepo more… Sve je super!''
O budućnosti ne razmišlja previše. Ako ju je nešto život dosad naučio, jest, naglašava, da ne treba previše planirati.
''Prije rata smo imali puno planova, a kad je počeo rat sve je porušeno i razrušeno. Tako da je teško nešto novo planirati, živimo i čekamo što će biti s nama.''
A kada već mora čekati, nema boljeg od čekanja pod splitskim suncem, dok se situacija u njezinoj rodnoj Ukrajini konačno ne smiri.
