IN magazin donosi ekskluzivne kadrove iz preuređenog stana Marka Vuletića!

Pločice umjesto parketa, zid u boji ormara i detalji koji ruše predrasude. Upravo je tako Marko Vuletić uredio svoj stan – prema vlastitim pravilima i bez kompromisa. S njim se družila Patricia Novaković.

Marko i Bogoljub kupili su i potpuno samostalno uredili stan u jednom zagrebačkom kvartu. Ono što je posebno zanimljivo jest cijeli proces, od kupnje do useljenja, koji je trajao nevjerojatno kratko – svega tri mjeseca.

''Ovo ti je prije trebala biti cijela jedna spavaća soba i mi smo porušili sve ove zidove. A pošto ja stvarno rijetko kad imam goste u kuhinji, rekao sam: ''OK, neće biti blagovaonskog stola'', i doslovno je bilo samo iz želje da ja mogu snimati sadržaj za društvene mreže. Tako da mi je kamera postavljena tu gdje si ti, a kuhinja se vidi iza i ja ovdje spremam.''

Stan Marka Vuletića Foto: In Magazin

Najviše oduševljava taj lagani, gotovo neprimjetni prijelaz jednakih nijansi koje se skladno protežu kroz sve prostorije.

''Ja jako volim drvo i neku imitaciju drva, a to smo napravili na pločicama. Pločice su izabrane samo iz razloga što ja ne volim čistiti i želim da mi je što jednostavnije, to bolje.''

Iako su mu svi govorili da ne ide u tom smjeru, Marko je odlučio slušati samo sebe i kupio je onu zloglasnu crnu slavinu. A je li požalio?

''Da se ne dira to svakih pet-šest dana, vidjeli bi se ostaci kamenca, ali meni, moram priznati, ne smeta. Ja volim što je crno i ima tih detalja po stanu koji su malo tamniji, crni, i kad se vodi računa, ništa mu neće biti.''

U očima gostiju – savršena kuhinja. No Marko u njoj i dalje vidi nedostatke.

''Otok je napravljen plitko, ali to je moja greška. Inače bih ja kao malo dublji, za prostor za noge kad se sjedne, ali sad kad sjedim, moram sjediti ovako, samo zato što nisam čitao upute koliko treba prostora da napa ispuhuje zrak dolje.''

Crnilo se proteže i kroz kupaonicu, u kojoj se pazilo na svaki, pa i najsitniji detalj.

''Nedostatak je što nisam pazio kod umivaonika da moram koristiti posebne kemikalije pa sam jedan dio pipe spržio – to crnilo i malo se ogulila boja. Ali, recimo, u tušu normalno funkcionira. I ono što sam ti htio pokazati je da ja obožavam što imam ogromno ogledalo – a tu se vidite i vi – jer ga koristim zapravo kad sam u tušu da mogu kratiti sebi bradu i samo to provučem kroz vodu i ode ća.''

Iako je u uređenju stana glavnu dizajnersku riječ vodio Marko, i Bogoljub, ili kako ga od milja svi zovu Bogi, ima svoje prste u jednom dijelu stana.

''Igrom slučaja, ja sam prije skoro godinu dana imao povredu ramena, imao sam jako kompleksnu operaciju ključne kosti, tako da je meni kauč zapravo bio i krevet u nekom trenutku. I nekako se baš super uklopio u prostor. Inicijalna želja je bila da, s obzirom na to da je dnevna soba ogromna, trebao nam je neki ključni element koji okuplja svo naše društvo na jedno mjesto'', kaže Bogoljub.

''Glavna boja bila je krem, bež, s nijansama crne. I kao što vidiš, i zidovi su u tim nijansama, kuhinja isto, slika, namještaj. To nam je nekako bila želja – da cjelokupni stan bude u nekom svijetlom, krem tonu.''

A dečkima želimo još ovako uspješnih projekata i možda čak promjenu struke, jer im ova dizajnerska zaista odlično stoji.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

