Od Balkana do Bonda: Ova Hrvatica ostvarila je ulogu o kojoj mnogi sanjaju

Ivana Miličević, glumica hrvatskih korijena rođena u Sarajevu, izgradila je uspješnu hollywoodsku karijeru od epizodnih uloga do Bond djevojke i zvijezde serija poput "Banshee".

Filmska franšiza o tajnom agentu Jamesu Bondu kroz više od 60 godina upoznala nas je s brojnim ljepoticama koje su bile povezane sa seksipilnim Britancem. Međutim, mnogi ne znaju kako je među njima bila i jedna Hrvatica.

Ivana Miličević jedna je od rijetkih glumica s naših prostora koja je izgradila ozbiljnu karijeru u Hollywoodu i to bez velikog medijskog spektakla, ali uz niz zapaženih uloga koje publika pamti desetljećima.

Rođena je 1974. u Sarajevu u obitelji hrvatskog podrijetla, no kao djevojčica, s roditeljima se seli u Sjedinjene Američke Države, gdje odrasta u Michiganu.

Dolazi iz kreativne obitelji – njezin brat Tomo Miličević bio je dugogodišnji gitarist svjetski poznatog benda Thirty Seconds to Mars, koji vodi Jared Leto. Obitelj joj je i danas iznimno važna, zbog čega joj je iznimno teško pala smrt brata Filipa 2016., a privatno je uvijek naglašavala povezanost s korijenima i Balkanom.

Iako je karijeru izgradila u Americi, Ivana nikada nije skrivala svoje podrijetlo. Često ističe ljubav prema regiji, glazbi i kulturi, a i sama je priznala da se uvijek rado vraća u Hrvatsku i okolicu.

Čak je i nakon više od dva desetljeća karijere isticala kako joj je bilo posebno snimati projekte na ovim prostorima.

Već u srednjoj školi počinje se baviti plesom i modelingom, što joj otvara vrata prema svijetu zabave. Nakon mature seli u Los Angeles s jasnim ciljem – postati glumica. Zanimljivo, u ranim fazama karijere okušala se i kao stand-up komičarka, koristeći iskustva iz modeling svijeta kao inspiraciju.

Karijeru je započela malim ulogama, a prvi filmski nastup imala je 1996. u filmu "Jerry Maguire" uz Toma Cruisea.

Ubrzo se pojavljuje u popularnim serijama poput "Seinfeld", "Prijatelji", "Buffy, ubojica vampira" i "Čarobnice", koje su joj otvorile vrata ozbiljnijih projekata.

Jedan od njezinih najpoznatijih trenutaka karijere dogodio se 2006., kada je glumila Valenku u filmu "Casino Royale" iz franšize o Jamesu Bondu. Iako nije imala glavnu ulogu, njezin lik ostao je zapamćen kao dio Bondovog glamuroznog svijeta.

Osim toga, pojavila se i u popularnim filmovima poput: "Zapravo ljubav", "Vanilla Sky", "Just Like Heaven" i "Running Scared", no pravi proboj na televiziji ostvarila je ulogama snažnih i kompleksnih žena, posebno u serijama: "Banshee" (2013.–2016.) i "The 100 (2018.–2020.)".

Publika ju pamti i po serijama "Strike Back", "Gotham" i "Power", u kojima je često glumila likove koji su kombinirali snagu, karizmu i emocionalnu dubinu.

Ivana je poznata po tome što privatni život drži podalje od medija. S devet godina mlađim Paddyjem Hoganom ima sina Phoenixa Jedija Hogana, a u intervjuu je otkrila kako je zatrudnjela baš na godišnjicu smrti svog brata, koji je preminuo od srčane aneurizme.

"Otkako imam sina, znam da nema veće tragedije od toga da majka izgubi dijete. Za sve nas bio je to strašan šok, ali mami je bilo je najteže. Mene je izvuklo to što sam ubrzo nakon bratove smrti saznala da sam trudna. Kada sam prvi put otišla liječniku, pitala sam ga što misli, kada je moj sin začet, a on mi je odgovorio - 7. kolovoza, baš na datum kada je Filip umro. Shvatila sam to kao poruku, mali bratov dar s neba kako bismo lakše podnijeli tugu zbog njegova odlaska. Zato sam sinu dala ime Phoenix (Feniks), kao simbol novog životnog ciklusa", izjavila je prije nekoliko godina za Gloriju.

Za razliku od mnogih hollywoodskih glumica, Miličević ne prate veliki skandali. Povremeno je privlačila pažnju zbog provokativnih scena u serijama poput Banshee, ali to je više bilo povezano s prirodom uloga nego s privatnim životom. Upravo ta tiha karijera bez drame jedan je od razloga zašto uživa respekt u industriji.

Ivana Miličević i dalje je aktivna u Hollywoodu, s fokusom na televizijske projekte i streaming produkcije. Nastavlja birati uloge snažnih ženskih likova, a posljednjih godina pojavljuje se u novim serijama i projektima potvrđujući status iskusne i tražene glumice.

Priča Ivane Miličević dokaz je da talent i upornost mogu probiti granice. Od djevojčice iz Sarajeva do Bond djevojke i zvijezde američkih serija – njezin put možda nije bio najglasniji, ali je svakako bio impresivan.

