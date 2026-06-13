Centar Zagreba obasjali su sunce i blistavi osmijesi poznatih, evo koga su sve uhvatili fotografi!

Sunčano vrijeme i ugodne temperature ponovno su izmamili brojne Zagrepčane na omiljeno vikend okupljalište, a zagrebačka špica i ove je subote bila prepuna poznatih lica, modnih kombinacija i dobre atmosfere.

Sunčano subotnje prijepodne ponovno je ispunilo centar Zagreba brojnim šetačima, ljubiteljima kave na terasama i poznatim licima koja nisu propustila tradicionalni odlazak na zagrebačku špicu.

Cvjetni trg, Bogovićeva ulica i okolne gradske lokacije još su jednom postali mjesto susreta, druženja i pokazivanja najzanimljivijih modnih kombinacija. Zagrebačka špica već godinama slovi kao svojevrsna modna pista na otvorenom i nezaobilazna vikend destinacija za sve koji žele vidjeti i biti viđeni.

Ivančica Pahor Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Jadranka Kosor Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Kao i svake subote, posebnu pozornost privukle su modne kombinacije koje su potvrdile da Zagrepčanke i Zagrepčani itekako prate aktualne trendove. Od ležernih dnevnih outfita do pažljivo osmišljenih kombinacija s modnim detaljima koji privlače poglede, špica je još jednom opravdala svoj status jednog od najfotografiranijih mjesta u gradu.

Petra Meštrić Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Anica Kovačević Foto: Slavko Midzor/Pixsell

Tko je sve viđen u centru Zagreba ove subote i kakve su modne kombinacije obilježile vikend, pogledajte u našoj galeriji fotografija.

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