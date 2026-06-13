Kako izgleda haljina teška 20 kg? Nosila ju je Seve, i to za koncert: ''Imala sam i kardio...''

Severina je na jednom događanju zablistala u jednoj od svojih najimpresivnijih modnih kombinacija dosad, a iza glamuroznog izgleda krije se detalj koji je mnoge iznenadio.

Severina je još jednom dokazala da je prava modna ikona. Na jednom posebnom događanju pojavila se u spektakularnoj kreaciji koja je privukla sve poglede, a osim upečatljivog izgleda iza nje se krije i zanimljiv detalj – haljina teži više od 20 kilograma.

Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografije u efektnoj crno-srebrnoj kreaciji ukrašenoj svjetlucavim detaljima, koja je dodatno naglasila njezinu prepoznatljivu eleganciju i scensku karizmu. No, nositi ovakav modni komad nije bilo nimalo jednostavno.

Severina - 7 Foto: Instagram

Severina - 8 Foto: Instagram

Severina - 6 Foto: Instagram

"Jedna od najljepših haljina… al' je teška 20 kg, pa sam sinoć imala i 'kardio', ali sve za ljepotu", našalila se Severina uz objavu.

Severina - 4 Foto: Instagram

Severina - 5 Foto: Instagram

Severina - 3 Foto: Instagram

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Raskošna haljina s korzetiranim gornjim dijelom i svjetlucavom metalik suknjom izazvala je brojne reakcije njezinih pratitelja, koji su je zasuli komplimentima. Mnogi su se složili da trud itekako vrijedi kada je rezultat ovako impresivan modni trenutak.

''Znači, wooow'', ''Žena za sva vremena'', ''Sjajno'', ''Najbolja, volimo te'', pisali su joj pratitelji.

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Severina - 3 Foto: Severina/Instagram

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