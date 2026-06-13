Kakav otac, takav sin! Vlado Kalember na pozornici zasvirao sa sinom, kojeg ima s našom violončelisticom

Dok su se na vodičkoj rivi nizali hitovi Srebrnih krila, sve poglede publike privukao je poseban prizor na pozornici – Vlado Kalember nastupio je sa sinom Darianom.
Jedan od najemotivnijih trenutaka prve večeri 18. CMC festivala u Vodicama priredio je Vlado Kalember, koji je pred brojnom publikom nastupio u društvu sina Dariana.3 vijesti o kojima se priča kakva forma! Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!" emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri heroj nacije Tko je strijelac povijesnog gola za Bosnu i Hercegovinu? Privatni život drži daleko od javnosti
Legendarni pjevač i frontmen Srebrnih krila nije skrivao ponos dok je s pozornice dijelio glazbu s nasljednikom koji već godinu i pol svira gitaru u njegovu bendu.
Vlado Kalember i sin Darian Kalember - 3 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Njihov zajednički nastup privukao je veliku pozornost publike na vodičkoj rivi, koja je s oduševljenjem pratila glazbenu suradnju oca i sina. Dok je Kalember izvodio hitove koji desetljećima osvajaju generacije obožavatelja, Darian je samouvjereno svirao gitaru, potvrđujući da je glazbeni talent u njihovoj obitelji itekako prisutan.
Vlado Kalember i sin Darian Kalember - 5 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
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Darian je sin Vlade Kalembera i naše proslavljene violončelistice Ane Rucner, a glazba je sastavni dio njegova života od najranijeg djetinjstva. Odrastajući uz dvoje vrhunskih glazbenika, prirodno je razvio ljubav prema glazbi, a danas sve sigurnije gradi vlastiti put na sceni.
Darian Kalember - 2 Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
Vlado Kalember Foto: Dusko Jaramaz/Pixsell
"Od svoje dvanaeste godine više sam se htio baviti elektronikom ili istraživati nešto novo, a u petnaestoj sam upoznao glazbu i nekako sam si rekao da moram završiti ono što su oni zapravo započeli", ispričao je Darian u svom prvom televizijskom intervjuu, koji je dao za IN magazin.
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Podsjetimo, Darian se rijetko pojavljuje u medijima, no posljednjih godina sve je aktivniji u glazbenim projektima. Mnogi su ga nedavno mogli vidjeti i na fotografijama koje je njegova majka Ana Rucner podijelila na društvenim mrežama, a upravo je njegov nastup na CMC festivalu još jednom pokazao da pred mladim glazbenikom stoji obećavajuća budućnost.
Vlado Kalember, Darian Kalember Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Ana Rucner sa sinom Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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