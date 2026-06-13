Tko je supruga reprezentativca BiH Demirovića? Zgodna plavuša bodrila ga je u Torontu iz prvog reda

Lijepa plavuša s tribina je bodrila Zmajeve, a fotografijama iz Toronta oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.

Dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu otvarala nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv domaćina Kanade, posebnu pozornost na tribinama privukla je Sandra Demirović, supruga jednog od najvećih aduta Zmajeva, napadača Ermedina Demirovića.

Sandra je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija i videa s utakmice, pokazujući kako je s kćerkicom Leanom iz prvih redova bodrila reprezentaciju BiH.

Sandra Demirović - 3 Foto: Instagram

Sandra Demirović - 4 Foto: Instagram

Sandra Demirović - 7 Foto: Instagram

Atraktivna plavuša za tu je priliku odabrala navijački outfit u bojama Bosne i Hercegovine. U priči na Instagramu pokazala je kratku bijelu majicu s natpisom "Bosnia World Cup 2026", traperice te detalje pripreme za utakmicu. Posebnu pažnju privukao je i dres njihove kćerkice na kojem je pisalo "Tati 10", dok je malena Leana uz teren pratila zagrijavanje reprezentativaca.

Sandra Demirović - 2 Foto: Instagram

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Sandra i Ermedin u braku su od kraja 2024. godine nakon višegodišnje veze, a početkom 2025. godine postali su roditelji djevojčice Leane. Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od medijske pozornosti, no Sandra povremeno sa svojim pratiteljima dijeli obiteljske trenutke i podršku suprugu tijekom reprezentacijskih i klupskih nastupa.

Posljednjih dana Sandra se javila i s putovanja po Kanadi, objavivši fotografije s Niagarinih slapova, a potom i iz Toronta, u koji je stigla kako bi podržala Zmajeve na njihovu povijesnom nastupu na Mundijalu.

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Sandra Demirović - 5 Foto: Instagram

Sandra Demirović - 6 Foto: Instagram

Sandra Demirović - 2 Foto: Instagram

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