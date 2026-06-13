Tko je supruga reprezentativca BiH Demirovića? Zgodna plavuša bodrila ga je u Torontu iz prvog reda

Lijepa plavuša s tribina je bodrila Zmajeve, a fotografijama iz Toronta oduševila je pratitelje na društvenim mrežama.
Dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć u Torontu otvarala nastup na Svjetskom prvenstvu utakmicom protiv domaćina Kanade, posebnu pozornost na tribinama privukla je Sandra Demirović, supruga jednog od najvećih aduta Zmajeva, napadača Ermedina Demirovića.3 vijesti o kojima se priča kakva forma! Danijela Dvornik u badiću pokazala rezultate napornog rada: "Sebi sam puno draža!" emotivna objava Kako izgleda partnerica Dina Drpića? Doveo ju je na maturalnu zabavu svoje kćeri heroj nacije Tko je strijelac povijesnog gola za Bosnu i Hercegovinu? Privatni život drži daleko od javnosti
Sandra je na društvenim mrežama podijelila niz fotografija i videa s utakmice, pokazujući kako je s kćerkicom Leanom iz prvih redova bodrila reprezentaciju BiH.
Sandra Demirović - 3 Foto: Instagram
Sandra Demirović - 4 Foto: Instagram
Sandra Demirović - 7 Foto: Instagram
Atraktivna plavuša za tu je priliku odabrala navijački outfit u bojama Bosne i Hercegovine. U priči na Instagramu pokazala je kratku bijelu majicu s natpisom "Bosnia World Cup 2026", traperice te detalje pripreme za utakmicu. Posebnu pažnju privukao je i dres njihove kćerkice na kojem je pisalo "Tati 10", dok je malena Leana uz teren pratila zagrijavanje reprezentativaca.
Sandra Demirović - 2 Foto: Instagram
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Sandra i Ermedin u braku su od kraja 2024. godine nakon višegodišnje veze, a početkom 2025. godine postali su roditelji djevojčice Leane. Par svoj privatni život uglavnom drži podalje od medijske pozornosti, no Sandra povremeno sa svojim pratiteljima dijeli obiteljske trenutke i podršku suprugu tijekom reprezentacijskih i klupskih nastupa.
Posljednjih dana Sandra se javila i s putovanja po Kanadi, objavivši fotografije s Niagarinih slapova, a potom i iz Toronta, u koji je stigla kako bi podržala Zmajeve na njihovu povijesnom nastupu na Mundijalu.
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Sandra Demirović - 5 Foto: Instagram
Sandra Demirović - 6 Foto: Instagram
Sandra Demirović - 2 Foto: Instagram
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