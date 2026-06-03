Koja je tajna mladolikosti Vlade Kalembera? I u osmom desetljeću izgleda kao na početku karijere

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Vlado Kalember Foto: Koristenje fotografija bez odobrenja PIXSELL-a njie dozvoljeno! Svako neovlasteno koristenje krsenje je autorskih i srodnih prava i i podlozno je kaznenoj odgovornosti. Do not use this image without permission of PIXSELL! Unauthorised usage will be fo

Vlado Kalember ponovno je privukao pozornost na jednoj konferenciji za novinare, gdje je pokazao da i u osmom desetljeću života održava mladenački izgled.

Vlado Kalember bio je među uzvanicima na predstavljanju ovogodišnjeg CMC Festivala, koji će se održati 12. i 13. lipnja u Vodicama, a legendarni pjevač još je jednom pokazao zašto desetljećima nosi titulu jednog od najvećih šarmera domaće glazbene scene.

Na događanju se pojavio u ležernoj prugastoj košulji, dobro raspoložen i nasmijan, a mnogima nije promaklo ni to da sa 73 godine i dalje izgleda iznimno mladoliko.

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Vlado Kalember - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vlado Kalember - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Kalember je tijekom druženja s kolegama i novinarima rado pozirao fotografima, a njegova energija i vedar duh ponovno su bili u središtu pozornosti.

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Nekadašnji frontmen kultnih Srebrnih krila godinama slovi za jednog od najvećih zavodnika s prostora bivše Jugoslavije. Još od kraja sedamdesetih, kada je osnovao Srebrna krila, osvajao je publiku hitovima poput "Ana", "Ja nisam kockar", "Zakuni se ljubavi" i "Vino na usnama", a njegov prepoznatljiv promukli glas postao je zaštitni znak domaće pop scene.

Vlado Kalember - 3 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Vlado Kalember sa sinom Foto: Darko Tomas / CROPIX

No osim glazbom, Kalember pažnju godinama privlači i svojim izgledom. Mnogi se često pitaju koja je tajna njegove mladolikosti, a pjevač je više puta istaknuo da iza svega ne stoje nikakvi posebni trikovi, već disciplina i umjerenost. Kalember je otkrio kako nastoji jesti raznoliko, a od mesa najviše preferira piletinu.

Još važnijim smatra izbjegavanje poroka. Naime, više je puta naglašavao kako nikada nije vjerovao da alkohol i showbusiness idu zajedno te da je kroz život nastojao izbjegavati sve vrste ovisnosti i pretjerivanja. Upravo takvu samodisciplinu navodio je kao jedan od razloga zbog kojih se i danas osjeća dobro i ostaje aktivan na pozornici.

Vlado Kalember i Srebrna krila - 4 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vlado Kalember i Srebrna krila - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Vlado Kalember Foto: Luka Stanzl/Pixsell

Da mu energije ne nedostaje, potvrđuje i činjenica da i dalje redovito nastupa diljem Hrvatske i regije. Kako je nedavno rekao, još uvijek uživa u koncertima, putovanjima i susretima s publikom, a o mirovini zasad ne razmišlja.

Njegovo pojavljivanje na predstavljanju CMC festivala tako je još jednom pokazalo da je Vlado Kalember ostao vjeran sebi – opušten, nasmijan i u izvrsnoj formi, baš kao i u danima najveće slave.

Kako izgleda njegova sestra, pogledajte OVDJE.

S bivšom suprugom Anom Rucner ima sina Dariana, za kojeg kažu da jako sliči Vladi u mlađim danima. Više čitajte OVDJE.

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