Koja je tajna mladolikosti Vlade Kalembera? I u osmom desetljeću izgleda kao na početku karijere

Vlado Kalember ponovno je privukao pozornost na jednoj konferenciji za novinare, gdje je pokazao da i u osmom desetljeću života održava mladenački izgled.
Vlado Kalember bio je među uzvanicima na predstavljanju ovogodišnjeg CMC Festivala, koji će se održati 12. i 13. lipnja u Vodicama, a legendarni pjevač još je jednom pokazao zašto desetljećima nosi titulu jednog od najvećih šarmera domaće glazbene scene.3 vijesti o kojima se priča ostao bez oboje Dino Bešlić objavio fotografiju s majkom i ocem uz poruku koja para srce "bio mi je dom" Težak rastanak za Marka Kutlića: "Mislio sam da ćemo imati vremena..." napravila iznimku! Martina Stjepanović Meter prvi put pokazala zgodnog supruga, s kojim čeka dijete!
Na događanju se pojavio u ležernoj prugastoj košulji, dobro raspoložen i nasmijan, a mnogima nije promaklo ni to da sa 73 godine i dalje izgleda iznimno mladoliko.
Galerija 26 26 26 26 26
Vlado Kalember - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Vlado Kalember - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Kalember je tijekom druženja s kolegama i novinarima rado pozirao fotografima, a njegova energija i vedar duh ponovno su bili u središtu pozornosti.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Rijedak javni istup: Ova predivna žena supruga je našeg legendarnog glazbenika
Nekadašnji frontmen kultnih Srebrnih krila godinama slovi za jednog od najvećih zavodnika s prostora bivše Jugoslavije. Još od kraja sedamdesetih, kada je osnovao Srebrna krila, osvajao je publiku hitovima poput "Ana", "Ja nisam kockar", "Zakuni se ljubavi" i "Vino na usnama", a njegov prepoznatljiv promukli glas postao je zaštitni znak domaće pop scene.
Vlado Kalember - 3 Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Vlado Kalember sa sinom Foto: Darko Tomas / CROPIX
No osim glazbom, Kalember pažnju godinama privlači i svojim izgledom. Mnogi se često pitaju koja je tajna njegove mladolikosti, a pjevač je više puta istaknuo da iza svega ne stoje nikakvi posebni trikovi, već disciplina i umjerenost. Kalember je otkrio kako nastoji jesti raznoliko, a od mesa najviše preferira piletinu.
Još važnijim smatra izbjegavanje poroka. Naime, više je puta naglašavao kako nikada nije vjerovao da alkohol i showbusiness idu zajedno te da je kroz život nastojao izbjegavati sve vrste ovisnosti i pretjerivanja. Upravo takvu samodisciplinu navodio je kao jedan od razloga zbog kojih se i danas osjeća dobro i ostaje aktivan na pozornici.
Vlado Kalember i Srebrna krila - 4 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Vlado Kalember i Srebrna krila - 1 Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Vlado Kalember Foto: Luka Stanzl/Pixsell
Da mu energije ne nedostaje, potvrđuje i činjenica da i dalje redovito nastupa diljem Hrvatske i regije. Kako je nedavno rekao, još uvijek uživa u koncertima, putovanjima i susretima s publikom, a o mirovini zasad ne razmišlja.
Njegovo pojavljivanje na predstavljanju CMC festivala tako je još jednom pokazalo da je Vlado Kalember ostao vjeran sebi – opušten, nasmijan i u izvrsnoj formi, baš kao i u danima najveće slave.
Kako izgleda njegova sestra, pogledajte OVDJE.
S bivšom suprugom Anom Rucner ima sina Dariana, za kojeg kažu da jako sliči Vladi u mlađim danima. Više čitajte OVDJE.
Neda Ukraden ekskluzivno o životnim pogreškama, novcu i ljubavi: "Izgubila sam deset godina"
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Senidah umalo doživjela veliku neugodnost pred punom dvoranom, pomoć stigla u pravi trenutak
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Svi su gledali u Jelenu Rozgu: Prorez do bedra i noge koje su ukrale svu pažnju
Pogledaji ovo Nekad i sad Biste li ga prepoznali? Neurotični George Costanza snimljen u rijetkom izlasku
Pogledaji ovo Celebrity Brutalno iskrena Neda Ukraden: ''Maldivi su smor, bezveze, radije ću uložiti u parkete i vrata''
Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.