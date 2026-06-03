Rijedak javni istup: Ova predivna žena supruga je našeg legendarnog glazbenika

Dražen Žerić Žera došao je u društvu supruge Barbare Mačele Žerić na predstavljanje CMC festivala.

U utorak je u Zagrebu na konferenciji za novinare predstavljen projekt CMC Festivala, koji će se održati 12. i 13. lipnja u Vodicama. Ovo je bila prilika i za okupljanje glazbenika koji će se predstaviti na pozornici na rivi.

Ondje se našao i Dražen Žerić Žera, frontmen Crvene jabuke, koji je došao u društvu supruge Barbare Mačele Žerić.

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Dražen Žerić Žera i Barbara Mačela Žerić - 4 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dražen Žerić Žera i Barbara Mačela Žerić - 1 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Barbara, koja je 24 godine mlađa od svog supruga i rijetko se pojavljuje na javnim događanjima, istaknula se jednostavnom, ali efektnom odjevnom kombinacijom naglašenom crvenim ružem.

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Njihova ljubavna priča traje daleko od očiju javnosti, a upravo je diskrecija jedan od razloga zbog kojih njihov odnos uspijeva tijekom godina. Barbara se dosad pred kamerama pojavila tek jednom, i to 2024. godine na koncertu Crvene jabuke povodom 40. rođendana benda.

Amir Kazić Leo i Barbara Mačela Žerić - 2 Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Barbara Mačela Žerić Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Njihovo vjenčanje bilo je potpuno drugačije od estradnih spektakala na kakve smo navikli. Na intimnoj ceremoniji 2008. godine okupilo se svega dvadesetak najbližih prijatelja i članova obitelji, a sudbonosno da izrekli su na brodu u blizini Šolte. Romantična atmosfera, more i najbliži ljudi bili su sve što im je trebalo za savršen početak zajedničkog života.

"To je bio jedan romantičan brodić... Ja sam se bio preselio u Split kad je ona počela studirati. Onako, sve u tajnosti, i onda smo odlučili ondje se i vjenčati, ne u Splitu, nego smo išli okićenim brodićem na Šoltu. Bilo je prekrasno, malo nas je bilo, 15-ak, 20-ak ljudi stalo je na brod. Ma, romantika čista, more, galeb..." prisjetio se Žera jednom za IN magazin.

Barbara Mačela Žerić - 6 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Barbara Mačela Žerić - 3 Foto: Emica Elvedji/Pixsell

Kad su se on i supruga vjenčali, Žera je imao 44 godine.

"Već sam prestao vjerovati da ću pronaći pravu osobu, a ona se pojavila kad sam se najmanje nadao. Ali tek poslije dva mjeseca saznao sam da je od mene mlađa 24 godine! Na kraju sam rekao: 'U redu, glavno da je punoljetna i da je sve u zakonskim okvirima'", izjavio je Žera svojevremeno.

Inače, par je u sretnom braku dobio kćeri blizanke Petru i Mareu, a kako one izgledaju, pogledajte OVDJE.

"To je taj odnos otac i kćeri, meni mogu raditi što god žele, ali Barbari ne mogu, ona je ta koja drži vagu za mjerenje", priznao je jednom.

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