Evo kako izgleda supruga Žere iz Crvene jabuke! Napravila je iznimku i pojavila se na njegovom koncertu s njihovim kćerima

Na svečanoj najavi 40. rođendana Crvene jabuke i najave europske turneje iz prvih redova koncert je pratila Žerina supruga Barbara Mačela Žerić s kćerima, ovo je njihovo jako rijetko pojavljivanje.

Crvena jabuka u Zagrebu je održala svečanu najavu 40. rođendana benda i najavu europske turneje, a iz prvih redova mini-koncert pratili su njihovi članovi obitelji.

Svu pozornost ukrale su tri dame koje doista rijetko vidimo u javnosti, supruga i kćeri Dražena Žerića Žere.

Barbara Marčela Žerić u društvu svojih blizanaka Petre i Maree pjevušila je hitove Crvene jabuke, a kako izgledaju, pogledajte u našoj galeriji.

Žera je svoj privatni život uvijek skrivao od javnosti, a tek malo tko zna da je supruga od njega mlađa 24 godine, a pred oltar su stali 2008. godine na Šolti.

''To je bio mali jedan romantičan brodić... Ja sam bio preselio u Split kad je ona počela studirati. Onako sve u tajnosti, i onda smo odlučili tamo i vjenčati se, ne u Splitu nego smo mi išli malim brodićem, okićenim na Šoltu, bilo je prekrasno, nas je malo bilo, 15-ak ljudi, 20-ak je stalo na brod, ma romantika čista, more, galeb...'', prisjetio se Žera jednom za In magazin.

Rekao je ponešto tada i o svojim blizankama.

"To je taj odnos otac i kćeri, meni mogu raditi što god žele , ali Barbari ne mogu, ona je tu ta koja drži vagu za mjerenje", priznao je.

Kad su se on i supruga vjenčali, Žera je imao već 44 godine.

''Već sam prestao vjerovati da ću pronaći pravu osobu, a ona se pojavila kad sam se najmanje nadao. Ali sam tek poslije dva mjeseca saznao da je od mene mlađa 24 godine! Na kraju sam rekao: "U redu, glavno da je punoljetna i da je sve u zakonskim okvirima", izjavio je Žera svojevremeno.

