Žera odgovorio na prozivke bivšeg člana benda koji je najavio da osniva svoju Crvenu jabuku: ''Meni ne trebaju tako niski tabloidni natpisi, to je katastrofa!''

Frontmen Crvene Jabuke Dražen Žerić Žera pred našim je kamerama odgovorio na prozivke jednog bivšeg člana benda koji je objavio da će osnovati svoju Crvenu jabuku. Takvi ga natpisi, kaže, ne opterećuju nego uživa u aktualnoj ljetnoj turneji. Uskoro će i na ljetovanje na Pelješac s obitelji u koju je došao i novi član, malena pudlica. Detalje je Žera ispričao našem Davoru Gariću.

Žera i Crvena jabuka ovog ljeta ne miruju. U sklopu ljetne turneje zakazan je i koncert u Opatiji 01. srpnja.



''Pa čeka nas prekrasna ljetna noć. Ja je zovem ''Noćas zvijezde padat će'' mada to nisam stavio u slogan u reklamu koncerta. Jedna od najljepših pozornica kod nas u Hrvatskoj, uvijek lijepi koncerti, imali smo već par tamo. Uspomene nas vežu, tamo smo 85.-e imali promociju prve ploče'', govori Dražen Žerić Žera.



Sjeća se Žera anegdote s te promocije. Prvi pjevač benda Dražen Ričl koji je brzo nakon toga tragično preminuo, tada je Opatiji bio ludo zaljubljen u jednu slavnu pjevačicu.



''Zana Nimani je bila velika zvijezda tad...Dodirni mi kolena i tako dalje...imala je neki parfem, i ovaj moj pokojni pjevač, mi smo 5 puta išli liftom, gdje ona tako i mi...pusti promociju, glavno da on vidi Zanu Nimani...'', prisjetio se Žera.



Nanizalo se uspomena u gotovo 40 godina dugoj karijeri, a Žera i danas živi svoj dječaki san.



''Lijepo je to kad se ostvare dječaki snovi, kad je ispred tebe puno sve, kada imaš prekrasne koncerte... Inače sam rekao da ovaj posao nije za svakoga. I kad si najumorniji ti moraš imat osmijeh na licu i moraš reć ''dobro veče''. Ja to govorim konobarima u svom kafiću, ša god ti je kući bilo, ako si se svađao sa ženom, s nekim, moraš bit normalan, nasmijan....tako je to nama u opisu radnog mjesta'', priča Žera.



Ovu će godinu pamtiti i po kanadsko američkoj turneji dugoj više od 40 dana.



''Lijepo je otići u dijasporu, ima ta neka treća generacija...meni je žao, brzo će se vratit....naša omladina, iz Hrvatske, iz Bosne koji su krenuli trbuhom za kruhom, ali tamo ne cvjetaju lale kako su oni mislili....recimo Miami, gdje su oni išli, mlađi ljudi studiranje uz rad, pa je to jedan posao od 0 do 24'', priča žera.



Žera ima dvije kćeri blizanke tinejdžerice, no u njihov se glazbeni ukus ne petlja.



''Ništa nije zabranjeno, nit ću ih usmjeravati šta da slušaju, kao što ja nisam volio da me šišaju dok sam slušao Deep Purple, kad sam bušio uho 79., 80-e....treba ih pustit da odrastaju, ali srećom one imaju taj neki ukus, one su u Zvjezdicama kod Šljivca, to je jedno prekrasno za njih iskustvo, glume u ZKM-u, dakle u totalno drugu stranu su se bacile od tih što ''zavrću sijalice'' i tako dalje'', priča Žera.



I Žeru su iznenadili nedavni natpisi da jedan bivši član benda želi osnovati svoju Crvenu jabuku jer, kako tvrdi, želi te legendarne pjesme ''dignuti na viši nivo''. Bez Žerinog glasa ''Nekako s proljeća'', ''Ima nešto od srca do srca'', ''Tuga ti i ja'', i drugi evergreeni ne bi bili to što jesu.



''Živimo u doba kad svatko hoće svojih 5 minuta slave na bilo koji način. Spuštat se na taj nivo nije moj svjetonazor, nit ja imam takve postavke u sebi, nit se mogu resetirat, od kuće nosim odgoj, ponašanje i riječnik. Ako te netko stalno vrijeđa, ponižava, a ćorav, zar ne vidiš pune arene, koncerte, onda ne znam di je problem. A postoji jedna stvar koju ja moram reć, on nema veze s osnivanjem Crvene jabuke, on nije ni na mapi bio kad se osnivala, došao je zadnji. Jeste bio član. Prvu ploču je bubanj snimio Šomi iz Neki to vole vruće'', priča Žera.



Negativni komentari i neosnovane optužbe, kaže, ne zanimaju ga.



''Ja živim svoje do kraja kako živim, prihvaćam svoju starost, godine, nekad višak kila, nekad manjak, sijede, ne mislim se ni farbat, da nemam kose bio bih ćelav, nemam komplekse....takav sam i prema publici na bini, zato meni ne trebaju tako niski tabloidni natpisi, pogotovo u dnevnim novinama, to je katastrofa'', govori Žera.



U gustom koncertnom rasporedu ipak će naći vremena za ljetovanje na Pelješcu i to s novim članom obitelji.



''Sad smo dobili prinovu, ali nije dijete! Hahaha...Poslije duže vremena, moja je žena popustila...ja sam uvijek imao pse u životu...išli smo neki dan da nabavimo jednu malu pudlicu tako da sljedeći put kad budemo snimali bit će mala pudlica'', otkrio je Žera.



No prije toga, legendarni hitovi Crvene jabuke pjevat će se 1.srpnja u Opatiji.

