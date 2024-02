Žera iz Crvene jabuke otkrio što očekuje publiku na velikom valentinovskom koncertu na splitskim Gripama!

Nakon prepune prošlogodišnje zagrebačke Arene i valentinovskog koncerta 'Tamo gdje ljubav počinje' te, također prošlogodišnje, svjetske turneje diljem Europe, Amerike i Australije, Crvena jabuka u sklopu turneje 2024. dolazi u splitsku dvoranu Gripe!

Koncert će se održati 10. veljače, što ga ujedno čini sada već tradicionalnim valentinovskim koncertom benda, nazvanim stoga prigodno - "Da nije ljubavi".



O onome što veže grupu Crvena jabuka za Split, kao i o onome što očekuje publiku na velikom koncertnom spektaklu, otkrio je frontmen benda Dražen Žerić – Žera.

"Bila je davna 1986. godina, splitska Pjaca, naš prvi nastup pred splitskom publikom… Nekako, već tada sam osjetio da će ta ljubav trajati, evo uskoro već 40 godina. Kažu da je druga ploča presudna u karijeri svih glazbenika. Naša druga ploča snimana je baš u Splitu, i ona je tada odredila cijeli put i karijeru grupe Crvena jabuka. Dakle, koliko je Sarajevo zaslužno, toliko je i Split zaslužan za sve ono što danas postoji, uskoro 40 godina. 10. veljače slavimo ljubav u Splitu. Svaki splitski koncert do sada je bio pun emocija i ljubavi, a ova će večer biti posebna, pošto je u zraku ljubav, mjesec je ljubavi, iako se mi trudimo da to traje cijelu godinu i to dajemo na svim našim koncertima. Mi radimo svaki nastup kao da je prvi i posljednji, ne štedimo se, dajemo full sebe", poručio je i dodao:



"Ipak, Split je posebna inspiracija za nas. Čovjek kada vidi more, prvo se napuni toplinom i ljubavlju. Splitsku publiku ti ne možeš prevariti, isto kao ni sarajevsku… Ubacit ćemo i puno novih lijepih ljubavnih pjesama, dakle, koje nisu baš često na koncertima Crvene jabuke. Bit će to lijep koncert, putovanje kroz zadnjih 40 godina Crvene jabuke. Potrudit ćemo se da nam svima ostane u pamćenju i sjećanju, do nekog novog susreta. Pozivam još jednom sve Dalmatince i cijelu Dalmaciju da nam se pridruže u dvorani Gripe 10. veljače.''



Ulaznice za večer nekih od najljepših ljubavnih pjesama ovih prostora, poput "Volio bih da si tu", "Uzmi me kad hoćeš ti", "Stižu me sjećanja", "To mi radi", "Nekako s proljeća", "Tuga, ti i ja", "Ne dam da ovaj osjećaj ode", "Sanjam te", "Tugo nesrećo", "Umrijet ću noćas od ljepote" i mnogih drugih, dostupne su putem sustava Entrio.

