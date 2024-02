Preminuo voditelj čija je emisija bila omiljena i u Hrvatskoj, tužnu vijest potvrdila supruga: "Došao je dan za koji sam molila da ne dođe..."

Jonnie Irwin preminuo je u dobi od 50 godina od posljedica raka pluća.

Slavni britanski voditelj i zvijezda emisije "Mjesto pod suncem" Jonnie Irwin izgubio je tešku bitku s rakom pluća i preminuo u dobi od 50 godina, objavila je njegova supruga Jessica Holmes.

Jessica je tužnu vijest o smrti svoga supruga, s kojim ima troje djece, objavila na društvenim mrežama, a na njezine je riječi teško suspregnuti suze.

"Laku noć, najdraži moj. Hvala ti za sve. Uvijek ću te voljeti. Došao je najteži dan, dan za koji sam se molila da neće doći. Sa svom tugom ovog svijeta potvrđujem da je Jonnie preminuo ranije danas. Njegov čarobni mozak koji se nastavio boriti do kraja sada je zaspao. Dao mi je više nego što sam ikada mogla poželjeti, osam ludih godina ljubavi i avanture i tri nevjerojatna dečka. Nastavit ću te činiti ponosnim, ali samo uz tvoju ljubav koja me i dalje pronalazi i vodi do kraja mog života, dečki i ja i dalje te trebamo. Jonnie, ti si stvarno bio najzgodniji muškarac kojeg sam ikad poznavala i jako mi je žao zbog ovog okrutnog kraja. To stvarno nije bilo pošteno i nisi zaslužio ništa od ovoga. Toliko si vremena posvetio drugima i dirnuo svakoga koga si sreo, neopisivo je kako si utjecao na ljude. Toliko te volim i zauvijek ću biti ponosna na tebe", napisala je Jessica.

Tužna objava podijeljena je i na njegovu profilu na Instagramu.

"Teška srca dijelimo vijest o Jonniejevoj smrti. Bio je doista izvanredna duša, hrabro se borio protiv raka nepokolebljivom snagom i hrabrošću. Jonnie je dirnuo živote mnogih svojom dobrotom, toplinom i zaraznim duhom. U ovom trenutku ljubazno molimo za privatnost obitelji dok prolazi kroz ovaj veliki gubitak. Tuga je neizmjerna, a vaše misli, molitve i podršku duboko cijenimo. Dok se prisjećamo lijepih trenutaka koje smo podijelili s Jonniejem, proslavimo dobro proživljen život i nasljeđe koje će zauvijek biti urezano u našim srcima. Jonnie je možda otišao iz našeg vidokruga, ali njegova ljubav, smijeh i sjećanja će živjeti. Počivaj u miru, dragi Jonnie. Jako ćeš nam nedostajati, ali nikada nećeš biti zaboravljen", stoji uz objavu.

Jonnie je bio poznato i omiljeno televizijsko lice u Velikoj Britaniji, a proslavio se u emisijama "I Escaped to the Country", "What's Cooking? From the Sainsbury's Kitchen", "Dispatches" i "A Place in the Sun: Home or Away?".

Pogledaji ovo Celebrity Voditelj čija je emisija dobro poznata hrvatskoj javnosti podijelio tužnu vijest: ''Moji će dječaci odrasti, a neće poznavati svojega oca...''

U jednom od nedavnih intervjua za magazin Hello otkrio je da se bolest s pluća proširila na mozak te zaključio kako se nada da će njegova priča poslužiti kao inspiracija i motivacija ljudima da svaki dan u životu maksimalno iskoriste.

Prve probleme sa zdravljem počeo je primjećivati 2020. godine nakon što mu se tijekom vožnje odjednom zamaglio vid.

"U roku od tjedan dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Morao sam otići kući i reći svojoj ženi, koja je tada čuvala naše tek rođene blizance, da će ostati sama. To je bilo poražavajuće. Sve što sam mogao učiniti bilo je da joj se ispričam. Osjećam se odgovornim za to što se događa", izjavio je jednom prilikom.

Jonnie je isprva vijest o bolesti odlučio tajiti od javnosti, no onda se predomislio i odlučio ispričati priču kako bi možda pomogao drugima.

"Nadam se da ću inspirirati ljude koji su u istoj situaciji, kojima su dani odbrojeni, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem da vide da mogu živjeti dobar život, čak i ako umiru. Jednog dana ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to svojoj ženi i sinovima. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju liste želja, ali ja samo želim da napravimo što više možemo kao obitelj", zaključio je.

Jonnie je godinama bio poznat po emisijama "Bijeg na selo" i "Mjesto pod suncem", koje su se prikazivale i u Hrvatskoj, a 2016. godine stao je i pred oltar sa suprugom Jessicom Holmes, s kojom je dobio trojicu sinova.

