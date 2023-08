Poznatom voditelju ostalo je tek nekoliko mjeseci života, a fotografija koju je sada objavio sve je dirnula do suza: "Posljednja vožnja"

Jonnie Irwin objavio dirljive fotografije sa sinovima i dirnuo sve koji ga prate na profilu na Instagramu.

Popularni britanski televizijski voditelj Jonnie Irwin rastužio je i do suza dirnuo svoje pratitelje na Instagramu nakon što je objavio nekoliko fotografija sa svojim malenim sinovima, napisavši kako je to je njihova posljednja zajednička vožnja.

"Posljednja vožnja ikad do jaslica s Rexom", napisao je uz objavu koja nikoga nije ostavila ravnodušnim, no iza koje se ipak ne krije tužna pozadina.

Iako su mnogi njegovu objavu protumačili kao da zbog bolesti više neće moći pratiti sinove, jedan od njih zapravo prelazi iz jaslica u vrtić.

Jonnie je poznato i omiljeno televizijsko lice u Velikoj Britaniji, a proslavio se u emisijima "I Escaped to the Country", "What's Cooking? From the Sainsbury's Kitchen", "Dispatches" i "A Place in the Sun: Home or Away?". Prošle je godine objavio tužnu vijest da boluje od raka pluća koji je u terminalnoj fazi i da mu je preostalo svega nekoliko mjeseci života.

U jednom od nedavnih intervjua za magazin Hello otkrio je da se bolest proširila na mozak te zaključio kako se nada da će njegova priča poslužiti kao inspiracija i motivacija ljudima da svaki dan u životu maksimalno iskoriste.

Prve probleme sa zdravljem počeo je primjećivati 2020. godine nakon što mu se tijekom vožnje odjednom zamaglio vid.

"U roku od tjedan dana od tog trenutka rekli su mi da imam još šest mjeseci života. Morao sam otići kući i reći svojoj ženi, koja je tada čuvala naše tek rođene blizance, da će ostati sama. To je bilo poražavajuće. Sve što sam mogao učiniti bilo je da joj se ispričam. Osjećam se odgovornim za to što se događa", izjavio je jednom prilikom.

Jonnie je isprva vijest o bolesti odlučio tajiti od javnosti, no onda se predomislio i odlučio ispričati priču kako bi možda pomogao drugima.

"Nadam se da ću inspirirati ljude koji su u istoj situaciji, kojima su dani odbrojeni, da iskoriste svaki dan na najbolji način, da im pomognem da vide da mogu živjeti dobar život, čak i ako umiru. Jednog dana ovo će me sustići, ali činim sve što mogu da taj dan dođe što kasnije. Dugujem to svojoj ženi i sinovima. Neki ljudi u mojoj situaciji imaju liste želja, ali ja samo želim da napravimo što više možemo kao obitelj", zaključio je.

Jonnie je već godinama poznat po emisijama "Bijeg na selo" i "Mjesto pod suncem", koja se prikazuje i u Hrvatskoj, a 2016. godine stao je i pred oltar sa suprugom Jessicom Holmes s kojom je dobio trojicu sinova.

