Crvena jabuka slavi veliku obljetnicu na sceni, što je bio povod za razgovor Žere i ekipe In magazina uoči nedavnog koncerta u Vuki. Kako nastaju hitovi, što je želio postati da nije pjevač te zašto mu je legendarna frizura postojana, otkrio je za In Magazin.

Jedan od najdugovječnijih glazbenih sastava na ovim područjima, Crvena jabuka slavi 37. godina na sceni. Koliko su utjecali na generacije govori i činjenica kako su snimili više od 20 albuma. Brojne hitove teško je izbrojati. Frontmen Crvene jabuke, Dražen Žerić Žera otkrio nam je tajnu uspjeha na glazbenoj sceni te čime bi se bavio da nije pjevač.

''Ja sam htio za kuhara ići, to ti je bilo sramota reći - kuhar u Jugoslaviji. Da budeš kuhar to bi ti bilo bolje da si ne znam što, smetlar, mada su obadva zanimanja ako netko nešto voli. Dakle, ali danas je to in. Da nisam pjevač bio bi kuhar.”, kaže Žera.



Da je gastronomija važan dio Žerina života vidi se i po popisu hrane koja se priprema za backstage na raznim turnejama. Prednost se uvijek daje domaćoj i tradicionalnoj prehrani.

''Kad god kažu šta ćemo za backstage - reko pečenje ujutro, sarma da me čeka, neka čorba. Ostali naručuju ananas, neko egzotično voće'', govori Žera.

Koliko ljudi vole Crvenu jabuku vidi se po licima onih koji posjećuju njihove koncerte. Stariji i mlađi pjevaju u glas brojne hitove benda koji je 1985. godine nastao u Sarajevu. Sam početak glazbene karijere nije bio lak.



''Uz sva ta podmetanja i zamke da se prestane svirati do 21, 22 nisu uspjeli tako da dan danas sviramo. Dakle ja moram reći prvu ploču smo snimili nekad u Jugoslaviji'', priča Žera.



Iako mladi, već na početku bend je stvorio mnoge hitove. Zbog iskrenog pristupa osvojili su srca brojnih obožavatelja. Žera je otkrio koja je tajna uspjeha pjesama koje njihova publika pjeva generacijama.



''I baviš se muzikom zato što voliš sve što si krenuo s nekim dječačkim snovima i jednostavno se od toga i živi i ako nema razloga za pjesme, ne snimaju se. Pjesme su nastale iskreno, nema trendova moraš biti original prvenstveno'', smatra.



Kako bi dobra pjesma nastala treba vremena ali i truda. Nije samo dovoljno biti popularan.



''Ako su pjesme koje traju sedam dana bukvalno, po 3 mjeseca i koje te bubaju s top listi i s portala, imaš 2 milijuna klikova ni jedan koncert ili imaš 10 milijuna pregleda, 2 komentara, vidiš da nešto tu nije kako treba'', objašnjava.



Pjesme Crvene jabuke za mnoge su postale sastavni dio života. One se pjevaju i kad se smije i kad se plače. Ljubavne balade postale su jedan od zaštitnih znakova benda. Upravo zbog toga obožavatelji Crvene jabuke mogu očekivati nešto posebno za Dan zaljubljenih.



''Pokušat ćemo za Valentinovo napraviti jednu veliku stvar, onako ljubavnu. To smo krenuli raditi 199. godine pa su svi počeli raditi Valentinovo u tim godinama. Sad smo malo stali pa ćemo ponovno'', otkriva.



Zaštitini znak Crvene jabuke, je i Žerina frizura koja je nastala sasvim slučajno.

''Sad ja, moram objasniti. Mi smo prvo 80-ih svirali heavy metal u Sarajevu, dakle Purple itd, imali duge kose, naušnice. Imao sam donedavno pa sam ju izgubio. Krenuo ovaj novi romantizam onda smo samo digli kose, i ostalo je tako nije to ništa smišljeno'', rekao.



Nakon Slavonije, Crvena jabuka kreće put Beča i Slovenije. Uskoro slijedi i svjetska turneja. Koncert u Vuki bio je zagrijavanje za doček Nove godine kojim će ovaj legendarni band uvesti sve Osječane na glavnom gradskom trgu.

