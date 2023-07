Prepoznajete li miljenika domaće publike na staroj fotografiji? Mislio je da se nikad neće skrasiti, a onda ga je osvojila 24 godine mlađa!

Dražen Žerić Žera napunio je 59 godina, a tom smo se prigodom prisjetili kako je izgledao u mlađim danima.

Frontmen Crvene jabuke Dražen Žerić Žera rođen je 20. srpnja 1964. godine u Mostaru i sada je proslavio 59. rođendan.

Žera se sarajevskom pop-rock sastavu, kojeg obožava i hrvatska publika, pridružio 1987. godine, nakon pogibelji dijela sastava u prometnoj nesreći, a preuzeo je ulogu pjevača, iako je i obrazovani klavijaturist.

Od samih početaka glazbene karijere njegovao je i specifičan imidž, a jednom prilikom je objasnio i kako je nastala frizura, koja mu je i danas zaštitni znak.

"Mi smo prvo 80-ih svirali heavy metal u Sarajevu, dakle Purple itd, imali duge kose, naušnice. Imao sam donedavno pa sam ju izgubio. Krenuo ovaj novi romantizam onda smo samo digli kose, i ostalo je tako nije to ništa smišljeno", rekao je za In Magazin.

Još jedan od zaštitnih znakova su mu i takozvane Starke, no njih se početkom ove godine bio odrekao i to zbog nesuglasica s predstavnicima brenda u Hrvatskoj.

"Nerazumijevanje poslovno, neka se crta prešla koja nije u skladu s mojim godinama. Rečenica u kojoj ti kažu da ti mogu pokloniti jedne starke, to je ta kap koja je prelila čašu", pojasnio je Žera u In Magazinu.

Frontmen Crvene jabuke nema društvene mreže i ne eksponira svoju privatnost no poznato je da je u sretnom braku s 24 godine mlađom Korčulankom Barbarom, s kojom ima 14-godišnje blizanke Petru i Mareu.

Par se vjenčao 2008. godine na intimnoj ceremoniji na brodu u blizini otoka Šolte. Svadbeno slavlje s dvadesetak uzvanika mladenci su nastavili na kopnu, u restoranu u mjestu Stomorska.

"Kad kažu ljudi da stariji momci planiraju upoznati mlađu djevojku, to nije istina: moja je bila neplanska. Već sam prestao vjerovati da ću naći pravu osobu, a ona se pojavila kad sam se najmanje nadao. Ali sam tek poslije dva mjeseca saznao da je od mene mlađa 24 godine. Na kraju sam rekao: U redu, glavno da je punoljetna i da je sve u zakonskim okvirima", izjavio je jednom prilikom za Gloriju.

Žera se nedavno našao i u problemima zbog bivšeg člana benda koji je obznanio da želi osnovati svoju Crvenu jabuku jer, kako je navodio, želi njihove legendarne pjesme ''dignuti na viši nivo''.

''Živimo u doba kad svatko hoće svojih 5 minuta slave na bilo koji način. Spuštat se na taj nivo nije moj svjetonazor, nit ja imam takve postavke u sebi, nit se mogu resetirat, od kuće nosim odgoj, ponašanje i rječnik. Ako te netko stalno vrijeđa, ponižava, a ćorav, zar ne vidiš pune arene, koncerte, onda ne znam di je problem. A postoji jedna stvar koju ja moram reć, on nema veze s osnivanjem Crvene jabuke, on nije ni na mapi bio kad se osnivala, došao je zadnji. Jeste bio član. Prvu ploču je bubanj snimio Šomi iz Neki to vole vruće'', objasnio je Žera u In Magazinu.

Kako je Žera izgledao u mlađim danima i koliko se s godinama promijenio, pogledajte u našoj galeriji.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kad je izišla iz vode, badić je postao potpuno proziran, no ona je neometano potrčala plažom, a fotografi su uspjeli snimiti ovaj modni gaf!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Nekad i sad Isplivale fotografije Danijele Martinović iz vremena dok je bila s Grašom koje dokazuju da se on po jednoj navici od tada nije puno promijenio!