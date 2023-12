Žera otkrio detalje svog tajnog vjenčanja na brodu: ''Ma romantika čista, more, galeb…!''

Frontmen Crvene jabuke Dražen Žerić Žera ove je godine proslavio 15 godina braka. Na tajnom vjenčanju bilo je tek 20-ak gostiju, a sudbonosno ''da'' izgovorio je na brodu u akvatoriju blizu Šolte. Detalje je otkrio našem Davoru Gariću te najavio koncertni spektakl ususret Valentinovu.

Dražen Žerić Žera ove godine slavi 15 godina braka. Mnogi ne znaju da je u bračnu luku s 24 godine mlađom suprugom Barbarom doslovno - uplovio. Sudbonosno DA su izgovorili na brodu kod Šolte.



''To je bio mali jedan romantičan brodić... Ja sam bio preselio u Split kad je ona počela studirati. Onako sve u tajnosti, i onda smo odlučili tamo i vjenčati se, ne u Splitu nego smo mi išli malim brodićem, okićenim na Šoltu, bilo je prekrasno, nas je malo bilo, 15-ak ljudi, 20-ak je stalo na brod, ma romantika čista, more, galeb...'', prisjetio se Žera.



Čistu romantiku, Crvena će jabuka ponuditi i svojim obožavateljima 10. veljače u Splitu ususret Valentinovu.



''Pa ja se trudim dok sam živ, pošto sam čovjek u godinama, da dam ljudima što više razloga da vjeruju u ljubav, u lijepe stvari, u dobre stvari, da izađemo iz sivila koje nas okružuje zadnjih 30-ak godina, a srećom imamo ljubavne pjesme, tako da nam to polazi za rukom'', kaže Žera.



Upravo koncerte Crvene jabuke mladići često iskoriste za postaviti svojim damama ono krucijalno pitanje - ''Hoćeš li se udati za mene!''



''Nama to jako često u zadnje vrijeme, zadnjih desetak godina, prije toga nije bilo, valjda je sad to IN, ne znam'', rekao je Žera.



A je li se dogodilo da je na toj javnoj prosidbi neka dama rekla - ne?



''Pa nije, uvijek su rekle da, ali sam bio jednom u Mariboru kad je ona prosila njega iz publike, on jadan ostao šokiran, i to sam doživio'', prisjetio se Žera.



2023. Crvena jabuka kraju privodi s osmijehom na licu. Obišli su cijeli planet.



Bili smo u Americi, bili smo u Australiji, sad smo se vratili iz Skandinavije, Europa to nam je kuća, tako da to ni ne govorim da je turneja'', kaže Žera.



Uz Split članove benda vežu posebne emocije. '87. je ondje snimana ploča ''Za sve ove godine'', nastala u spomen preminulim članovima benda Aljoši Buhi i Draženu Ričlu. Ploča je postigla zlatnu i dijamantnu tiražu.



''Ploča koja nas je ustvari na kraju i odradila, to je bio kao neki oproštaj od muzike, ustvari je bio kao neki novi početak, što je meni drago zbog uspomena na ljude koje smo izgubili na prvom koncertu koji smo trebali imati. Bitno da pjesma živi i da traje i da nema zla u muzici, kad je već svugdje oko nas ima'', ispričao je Žera.



Koncertni spektakl Crvene jabuke na splitskim gripama na rasporedu je 10. veljače.

