Alka Vuica otkrila nam je tko joj je posudio novac za njezin najveći hit!

Njoj glazba nije samo umjetnost, već duboka povezanost s vlastitim životom i iskustvima. Iz njezina su pera u posljednjih 40 godina izišli neki od najljepših stihova te pjesme koje su obilježile generacije. Ona je Alka Vuica i uskoro će velikim koncertom proslaviti svoj rad. Za IN magazin otkrila je kako su nastali najveći hitovi, tko joj je posudio novac da snimi megahit "Laži me" i kako je na listu suradnika dodala Severinu, s kojom radi pjesme za njezin novi album.

Još kao djevojčica našla je svoj put. Komponirala je prije nego li je počela pisati, išla je u glazbenu školu, a s 12 godina se ludo zaljubila u Indijance. Napisala je pjesmu Konji a Winetou je glavni krivac za sve što je usljedilo.

Kada je stigla na fakultet u Zagrebu je krenula njezina odiseja. Radila je i kao novinarka za Polet te ju je jedan zadatak odveo kod Brege. Bio je to jedan od onih susreta koji je ugazio glazbeni put. Iako iskreno kaže, uvijek je maštala o jednom drugom frajeru.

''Kad sam ja došla studirati u Zagreb onda su me pitali imam li dečka, ja sam rekla naravno, pa tko ti je decko David Bowie, samo on to jo ne zna, dakle u snovima sam hodala s njim, a upoznala sam Bregu eto tako je to na Balkanu. Mislim da bi krenulo drugačije da sam otišla van i krenula svoju karijeru jednim drugim putem'', govori Alka.

No, i pod našim malim nebom napravila je velike stvari. Jedna od njezinih prvih suradnji bila je s Josipom Lisac.

Pjesmu ''Danas sam luda'', napisala je za sebe no završila je kod Josipe. Konačano je ostavrila dugogodišnju želju te ju je otpjevala na svom novom albumu.

''Sviđa joj se naravno, njoj je bolja njena, ali nije ni moja loša, sigurno je dobra. Malo sam ju otpjevala kao mali dečko s praćkom i super mi stoji, baš mi se sviđa, možda ju otpjevamo zajedno na Šalati'', otkriva Alka.

Pisala je za Dugme, Massima, Denis i Denis, Belana, Tonija ustvari lista je beskrajna, no ova pjesma s njezinim potpisom iznenadi mnoge.

''Ja Grdovića jako volim i on je jedna predivna osoba. I kad pišem za klapu Rišpet, ja volim pisati na dalmatinslkom jer mi je blizak mom istarskom i nije mi to problem, i mislim da je lijepo pisati na dijalektu, ima drugačiju ritmiku'', objasnila je Alka.

Da je jagode pretvorila u ludiranje dobro je znana stvar, no da se nju pitalo mjenjalo bi se još toga.

''Budi dobar i pokloni mi svijet, ali Zrinko je smatrao da treba biti cvijet, meni je to bilo tu tres, ma pokloni mi svijet, ja nisam skromna kakav cvijet, barem buket. Alihajde da beremo jagode je pretvorena u hajde da ludujemo i mislim da nema dobrog tuluma bez te pjesme'', priča Alka.

Kao što nema ni tuluma bez Laži me koja je u početku imala posve drugačiji zvuk.

Dinovo posipanje vilinskim prahom pjesmu je učinilo bezvremenskim hitom, a svaki novčić uložen u nju kaže Alka vrijedio je. Ta joj je pjesma omogućila sve.



''Koštala je fakat kao cijeli album, tata mi je bio posudio pet tisuća maraka za album, a Laži me je koštala četiri i sedamsto, to je bilo jako puno novaca'', priča Alka.

Mnoge je pjesme napisala u samoći. Dotakni me Usnama za Belana i Ja Sam Zaljubljen za Cetinskog smatra jednim od svojih naljepših, koje joj i danas izmame suze na oči.

Josipa Lisac, Nina Badrić, Boris Novković, Mladen Grdović, Neno Belan, Željko Bebek,Sandi Cenov samo su neki od prijatelja koji će joj se pridružiti uskoro na koncertu na Šalati s kojim obilježava 40 godina karijere.

''Čeka nas veliki party, to je ujedno i moj 64. rođendan, koncert je na moj rođendan. To je nedjelja, tu su moji dragi prijatelji koji će otpjevati neke od mojih najljepsih pjesama koje sam napisala, nisam ih mogla pozvati sve zato što bi koncert trajao do jutra. Ako to dobro prođe, onda ćemo proširiti tu proslavu raznim gradovima'', govori Alka.

''Ja želim da to bude jako lijepo, svirat će najbolji muzičari, bit će njih četranaest na sceni, to su sve naši vrhuski muzičari, bit će tu plesača, bit će svakakoi jedan cirkus i veliko i lijepo veselje'', dodala je.

Na koncertu će joj se pridružiti i Severina kojoj je napisala dvije pjesme za novi album.



''Severina je jako profesionalna i ambiciozna i normalno da se mijenja, moderna i prema trendovima. Ima jedna pjesma koju smo radili u suradnji s mojim sinom, ali još nismo završili aranžman i mislim da će arijan biti tu doista važan'', govori Alka.

Kada bi mogla birati pisala bi za Madonnu i fatalnog nikad prežaljenog Davida Bowieja.

