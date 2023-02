Žera otkrio detalje braka s 24 godine mlađom suprugom, a i koji to strah ima zbog njihovih kćeri!

Dražena Žerića Žeru, frontmena Crvene jabuke, kao dječaka za autogram je odbio Željko Bebek. Tad je to teško prihvatio, ali kasnije ga je razumio. Osvrnuo se na domaće top ljestvice i glazbene nagrade koje, kaže, Jabuku zaobilaze te otkrio kako se nosi s pubertetom svojih dviju kćeri. Uoči koncerta u Areni Zagreb na kavi sa Žerom bila je Julija Bačić Barać.

Razmjena emocija između Crvene jabuke i publike traje već 38 godina. Tako će biti i na koncertu u Areni Zagreb 14. veljače, koji je već gotovo rasprodan.

"Skoro smo pri kraju, bez inženjeringa bilo kakvog na koji su ljudi navikli, prava publika, još je malo karata ostalo, bit će puno kao šibica", najavio je Žera.

Na Valentinovo će u našoj najvećoj dvorani pjevati svoje najveće hitove, a velik interes za ovaj koncert Žeru nije iznenadio.

"Moj PR su pjesme i koncerti i onda se ljudi čude što će biti puna Arena. U mojoj branši je to PR, a ako ti izmišljaš nešto što nema veze s tobom i svaki dan plaćaš da izlazi nešto o tebi to je lažni PR", smatra Žera.

Frontmen Crvene jabuke nema društvene mreže, ne eksponira svoju privatnost i živi, kako kaže, normalnim životom.

"Bez mistike, foliranja, bez ono jedeš jastoga za instagram, a prvo ga uslikaš pa onda jedeš. Pitanje je jesi zbog jastoga tu ili zbog instagrama. Kad bi svi tako snimali svoje kuhinje, djecu, lonce, paprike, ne znam na što bi ličilo sve to. Svi smo ljudi od krvi i mesa bez da je netko bitniji, a kod nas je sve red carpet, crveni tepih u cijeloj državi", zaključio je.

Za autogram ili fotografiju ne odbija nikog, ali njega je još kao dječaka odbio Željko Bebek.

"Ja sam išao po potpis za ploču, tad sam imao 11 godina i vidimo da je kući, ali ne otvara, teško to primi čovjek u tim godinama", prisjetio se.

A u godinama puberteta su njegove dvije kćeri.

"To su magareće godine, sad to počinje lagano. Strah me jer više nisu dečki dečki, niti su cure, cure, ali preživjet će", zaključio je.

Trinaestogodišnje Žerine mezimice Petru i Mareu glazba itekako zanima.

"Idu u ZKM, idu u Zvjezdice tako da su na jednom normalnom putu odrastanja. Slušaju muziku, ali ne znam baš koju. Znam da Čolu vole, vole Dugme, tatu slušaju", otkrio je.

Blizanke je dobio u braku s 24 godine mlađom suprugom Barbarom i, priznaje, slab je njih.

"To je taj odnos otac i kćeri, meni mogu raditi što god žele , ali Barbari ne mogu, ona je tu ta koja drži vagu za mjerenje", priznao je.

Kćeri će biti s njim i na koncertu u Areni.

"Već se spremaju kao da one pjevaju, što će obući i tako dalje", izjavio je Žera.

Iako smo Žeru navikli vidjeti u starkama, na snimanju ovog intervjua nije se pojavio u njima. I to zbog nesuglasica s predstavnicima brenda u Hrvatskoj.

"Nerazumjevanje poslovno, neka se crta prešla koja nije u skladu s mojim godinama. Rečenica u kojoj ti kažu da ti mogu pokloniti jedne strake, to je ta kap koja je prelila čašu", pojasnio je.

Osvrnuo se i na domaće top ljestvice i glazbene nagrade koje, kako kaže, Jabuku zaobilaze.

Kad gledaš top listu bilo koju kod nas - prvih pet bi trebalo puniti stadione, a na terenu ih nema nigdje. Imaš prvake lista koji imaju pet koncerata u deset godina. Mi nismo nikad dobili nagradu otkako je samostalne Hrvatske, prvo su govorili da smo stranci, a onda kad smo dobili papire hrvatske čak nismo ni prepoznati bili za neke normalne statuse", izjavio je Žera.

Najveća nagrada Crvene jabuke njihovi su rasprodani koncerti i publika koja im je vjerna već gotovo 4 desetljeća.

