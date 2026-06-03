Bio je san milijuna žena: Život mu je obilježila afera koja je punila naslovnice

Ted Danson, zvijezda kultnog "Kafića Uzdravlje", otkrio je da dugo nije vjerovao da ga publika smatra seks-simbolom.

Ted Danson desetljećima slovi za jednog od najšarmantnijih glumaca američke televizije, no zvijezda kultne serije "Kafić Uzdravlje" (Cheers) danas priznaje kako dugo nije mogao vjerovati da ga publika smatra jednim od najvećih televizijskih zavodnika toga vremena.

Gostujući u vlastitom podcastu "Where Everybody Knows Your Name", 78-godišnji glumac otkrio je da su mu trebale skoro dvije godine emitiranja serije "Kafić Uzdravlje" kako bi prihvatio status seks-simbola koji mu je donijela uloga Sama Malonea.

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Ted Danson - 4 Foto: Profimedia

"Doslovno mi je trebalo do druge sezone da odlučim: 'Znaš što? Drži jezik za zubima, Tede'", prisjetio se.

Njegovo priznanje ponovno je potaknulo zanimanje za život i karijeru glumca koji je obilježio nekoliko generacija televizijskih gledatelja.

Edward Bridge Danson III. rođen je 29. prosinca 1947. godine u San Diegu u Kaliforniji. Odrastao je u Arizoni, gdje je njegov otac bio poznati arheolog i direktor muzeja. Kao mladića više ga je zanimao sport nego gluma te je tijekom školovanja igrao košarku i planirao sportsku karijeru.

Ted Danson - 9 Foto: Profimedia

Ted Danson - 12 Foto: Profimedia

Ipak, tijekom studija na Sveučilištu Stanford otkrio je ljubav prema glumi, zbog čega je napustio prvotne planove i prebacio se na Sveučilište Carnegie Mellon, gdje je završio studij dramske umjetnosti.

Prije nego što je postao televizijska zvijezda, Danson je radio kao model i pojavljivao se u reklamama, među kojima su posebno zapažene bile one za marku Aramis. Sedamdesetih godina počeo je dobivati manje televizijske uloge, a gledatelji su ga mogli vidjeti u serijama poput "Laverne & Shirley", "Taksi" i "Magnum".

Ted Danson - 15 Foto: Profimedia

Pravi preokret dogodio se 1982. godine kada je dobio ulogu Sama Malonea u novoj NBC-jevoj humorističnoj seriji "Kafić Uzdravlje". Lik bivšeg profesionalnog bejzbolaša i vlasnika bostonskog bara postao je jedan od najpopularnijih televizijskih likova osamdesetih i devedesetih godina.

Tijekom 11 sezona serije Danson je osvojio dva Emmyja i dva Zlatna globusa, a publika ga je počela doživljavati kao jednog od najvećih televizijskih zavodnika tog vremena.

Njegova gusta smeđa kosa, prepoznatljiv osmijeh i visina od gotovo 190 centimetara učinili su ga čestim gostom naslovnica časopisa, pa se čak dva puta našao na naslovnici magazina Playgirl.

Ted Danson - 2 Foto: Profimedia

Ted Danson - 7 Foto: Profimedia

Sam glumac danas priznaje da mu je bilo teško prihvatiti takvu percepciju.

"Kad bi netko rekao da sam seks-simbol, imao sam potrebu raspravljati s njim. Morao sam to progutati", priznao je.

Nakon što je 1993. napustio seriju, mnogi su se pitali može li uspjeti izvan lika Sama Malonea. Odgovor je bio potvrdan.

Ted Danson - 11 Foto: Profimedia

Glumio je u uspješnoj seriji "Becker", pojavio se u kultnim projektima poput "Bez oduševljenja, molim" i "Opasne igre", a novu generaciju osvojio je kao Michael u hvaljenoj NBC-jevoj seriji "Dobro mjesto", za koju je zaradio tri nominacije za Emmy.

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Filmska publika pamti ga i po ulogama u filmovima "Spašavanje vojnika Ryana", "Pontiac Moon", "Tjelesna strast" i brojnim drugim ostvarenjima.

Iza sebe ima tri braka. Prvi put oženio se glumicom Randall Randy Gosch, no brak je trajao samo nekoliko godina. Druga supruga bila mu je producentica Casey Coates, s kojom je bio od 1977. do 1993. godine te je u tom braku dobio dvije kćeri. Njihov razvod bio je jedan od najskupljih i medijski najpraćenijih u Hollywoodu, a uslijedio je nakon njegove afere s glumicom Whoopi Goldberg.

Ted Danson - 8 Foto: Profimedia

Ted Danson - 14 Foto: Profimedia

Veza s Goldberg izazvala je golemu medijsku pozornost početkom devedesetih i smatra se jednim od najvećih skandala njegove karijere.

Sreću je pronašao s glumicom Mary Steenburgen, koju je upoznao tijekom snimanja filma "Pontiac Moon". Vjenčali su se 1995. godine i danas slove za jedan od najstabilnijih holivudskih parova.

Ni u kasnim sedamdesetima Ted Danson ne pokazuje znakove usporavanja.

Ted Danson - 3 Foto: Profimedia

Trenutačno radi na Netflixovoj humorističnoj seriji "A Man on the Inside", u kojoj glumi umirovljenog profesora Charlesa Nieuwendyka, koji postaje amaterski privatni istražitelj. Serija je već obnovljena za treću sezonu.

Uz glumu, vodi i popularni podcast u kojem ugošćava brojne kolege iz svijeta zabave, a publika ga i dalje smatra jednim od najkarizmatičnijih glumaca televizijske povijesti.

Od Sama Malonea do zvijezde serije "Dobro mjesto", Ted Danson ostao je rijedak primjer glumca koji je desetljećima uspješno balansirao između komedije, drame i statusa jednog od najvećih televizijskih zavodnika svih vremena.

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