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Sjećate li se ovog otkačenog špijuna? Njegov današnji izgled potaknuo je brojne reakcije!

Piše E. G., Danas @ 09:33 Nekad i sad komentari
Mike Myers - 10 Mike Myers - 10 Foto: Profimedia

Mike Myers postao je jedna od najvećih zvijezda komedije zahvaljujući likovima poput Austina Powersa, Dr. Evila i Shreka, a nedavno je za svoj doprinos filmu i televiziji nagrađen prestižnom kanadskom nagradom Academy Icon Award.

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