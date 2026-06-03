Sjećate li se ovog otkačenog špijuna? Njegov današnji izgled potaknuo je brojne reakcije!

Mike Myers postao je jedna od najvećih zvijezda komedije zahvaljujući likovima poput Austina Powersa, Dr. Evila i Shreka, a nedavno je za svoj doprinos filmu i televiziji nagrađen prestižnom kanadskom nagradom Academy Icon Award.

Mike Myers ovih je dana ponovno dospio u središte pozornosti nakon što mu je na dodjeli Canadian Screen Awards uručena prestižna nagrada Academy Icon Award za izniman i dugogodišnji doprinos filmskoj i televizijskoj industriji.

Iako su društvene mreže preplavili komentari o njegovu promijenjenom izgledu i usporedbe sa Steveom Martinom, ova nagrada još jednom je podsjetila koliko je veliki trag ostavio u svijetu zabave.

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Mike Myers - 3 Foto: Profimedia

Rođen je kao Michael John Myers 25. svibnja 1963. godine u Scarboroughu, predgrađu Toronta. Njegovi roditelji Eric i Alice Myers doselili su u Kanadu iz Liverpoola, pa je Mike odrastao okružen britanskom kulturom i humorom koji će kasnije snažno utjecati na njegov komičarski stil.

Za razliku od mnogih glumaca koji su glumu otkrili tek u odrasloj dobi, Myers je pred kamerama bio još kao dijete. Već s dvije godine pojavljivao se u reklamama, a tijekom školovanja sudjelovao je u brojnim kazališnim i televizijskim projektima.

Mike Myers - 1 Foto: Profimedia

Početkom osamdesetih nastupao je u kanadskim televizijskim emisijama, a kasnije se pridružio poznatoj improvizacijskoj skupini Second City u Torontu. Godine 1988. preselio se u Chicago, gdje je dodatno usavršavao improvizaciju i komediju.

Pravi proboj dogodio se 1989. kada je postao član legendarne humoristične emisije Saturday Night Live. Tijekom šest sezona stvorio je niz nezaboravnih likova, a upravo mu je taj angažman otvorio vrata Hollywooda. Za rad na emisiji osvojio je i nagradu Emmy.

Tijekom devedesetih postao je jedna od najvećih komičarskih zvijezda svijeta zahvaljujući filmu "Wayne's World", nastalom prema skeču iz Saturday Night Livea. Uloga ekscentričnog Waynea Campbella pretvorila ga je u globalnu zvijezdu.

Mike Myers - 8 Foto: Profimedia

Mike Myers - 6 Foto: Profimedia

Još veći uspjeh stigao je s franšizom "Austin Powers", u kojoj nije glumio samo glavnog junaka nego i njegovog najvećeg protivnika, kultnog Dr. Evila. Upravo su ti filmovi obilježili komediju kraja devedesetih i početka 2000-ih.

Iako su mnogi glumci sanjali o ulozi koja će ih učiniti besmrtnima, Myers je to ostvario glasom.

Mike Myers - 4 Foto: Profimedia

Mike Myers - 9 Foto: Profimedia

Od 2001. godine posuđuje glas zelenom ogru Shreku u istoimenoj animiranoj franšizi, jednom od najvećih animiranih hitova svih vremena. Lik Shreka postao je dio pop-kulture, a publika ga i danas povezuje upravo s Myersovim prepoznatljivim glasom.

Osim toga, pojavio se u filmovima "Bohemian Rhapsody", "Inglourious Bastards", "Amsterdam" te Netflixovoj seriji "The Pentaverate", koju je sam osmislio i producirao.

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Za razliku od brojnih holivudskih kolega, Myers privatni život uglavnom drži podalje od javnosti. Od 2010. godine u braku je s Kelly Tisdale, s kojom ima troje djece – sina Spikea te kćeri Sunday i Paulinu. Par vrlo rijetko zajedno dolazi na javna događanja, zbog čega se njihov brak često opisuje kao jedan od najdiskretnijih u Hollywoodu.

Mike Myers - 7 Foto: Profimedia

Iako nikada nije bio poznat po burnom privatnom životu, Myers nije potpuno izbjegao kontroverze.

Najveći profesionalni udarac doživio je 2008. godine s filmom "The Love Guru", koji je doživio kritički i komercijalni neuspjeh. Film je bio meta brojnih kritika, a mnogi ga smatraju najlošijim projektom njegove karijere.

Povremeno su se pojavljivale i glasine o estetskim zahvatima, a upravo su nakon nedavne dodjele nagrada društvene mreže bile pune komentara o njegovu izgledu. Međutim, sam glumac nikada nije javno komentirao takve navode.

Mike Myers - 2 Foto: Profimedia

Kanadska akademija dodijelila mu je Academy Icon Award kao priznanje za desetljeća rada i brojne kultne likove koje je stvorio. Organizatori su ga opisali kao jednog od najsvestranijih izvođača svoje generacije koji je ostavio neizbrisiv trag u filmu i televiziji kroz likove poput Waynea Campbella, Austina Powersa, Dr. Evila i Shreka.

Tijekom govora zahvale Myers je bio vidno emotivan te je zahvalio roditeljima što su ga naučili važnosti humora i ponosu na Kanadu.

Mike Myers - 5 Foto: Profimedia

Danas 63-godišnji Myers bira projekte puno pažljivije nego na vrhuncu slave. Trenutačno ga publika može gledati u filmu "Michael", a već je potvrđeno da će ponovno posuditi glas Shreku u petom nastavku popularne franšize koji se očekuje 2027. godine.

Iako se više ne pojavljuje često pred kamerama, njegovi likovi i dalje žive među generacijama gledatelja. Upravo zato mnogi smatraju da je Academy Icon Award samo još jedna potvrda da je Mike Myers odavno osigurao mjesto među najvećim komičarima modernog doba.

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