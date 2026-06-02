Slika bezuvjetne ljubavi: Ovako su Halid i Sejda izgledali na početku svoje velike priče

Nakon smrti supruge Halida Bešlića Sejde, društvenim mrežama se širi fotografija para snimljena prije 40 godina.

Gotovo osam mjeseci otkako smo se oprostili od Halida Bešlića, njegova supruga Sejda preminula je od posljedica raka.

Jedan od najskladnijih parova na estradi u braku je proveo skoro pola stoljeća, a poslije njezinog odlaska, društvenim mrežama počela su kružiti fotografije iz njihovih mlađih dana. Jednu takvu objavila je stranica Raja Sarajeva, koja je ujedno izrazila sućut obitelji.

"Sa svojim Halidom Sejda je živjela 50 godina. Ona je bila njegova najveća i najljepša pjesma. Sejda Bešlić danas je otišla svome Halidu. Ni punih 8 mjeseci nije na ovom svijetu iza njega ostala. Sejdo i Halide - neka vam je lahka zemlja bosanska. Naučili ste nas mnogo o ljubavi, onoj bezuslovnoj, jednostavnoj, ovozemaljskoj. Vaša ljubav vaš je spomenik. Rahmet vašim dobrim dušama", stoji u opisu fotografije.

Njihova ljubavna priča često je isticana kao primjer odanosti, poštovanja i međusobne podrške.

Kralj sevdaha, kako su često zvali Bešlića, preminuo je sredinom listopada nakon kratke i teške bolesti u sarajevskoj bolnici, no unatoč svojoj borbi, do kraja je više brinuo o Sejdi nego o sebi. Samo nekoliko tjedana prije smrti objavio je duet s grupm Miligram "Sejda", posvećenu upravo svojoj voljenoj supruzi.

Od majke se oprostio njihov sin jedinac Dino, o čemu više čitajte OVDJE.

Za izradu članka dijelom je korištena i umjetna inteligencija, uz nadzor i završnu obradu redakcije portala.